Lego инвестирует около €1 млрд в новый завод в Португалии
Датский производитель конструкторов Lego объявил о планах построить новый завод в Португалии. Инвестиции составят около €1 млрд. Предприятие площадью 115 тыс. квадратных метров в городе Эштаррежа будет заниматься литьем, обработкой и упаковкой деталей.
Ожидается, что строительство начнется в первой половине следующего года, а производство запустят в 2030 году. Завод станет четвертым в Европе и восьмым в мире и обеспечит более тысячи рабочих мест.
По словам операционного директора компании Карстена Расмуссена, новая фабрика поможет удовлетворить растущий спрос на основных европейских рынках, будет способствовать росту поставок в страны Африки, Юго-Восточной Европы и Ближнего Востока. Португалию выбрали из-за растущей экономики, развитой промышленности и квалифицированной рабочей силы.
Решение открыть завод в Португалии соответствует политике компании по расширению производства. В прошлом году открылся завод во Вьетнаме, а в 2027 году планируется запуск предприятия в США. Кроме того, компания нарастила мощности на существующих площадках в Мексике, Венгрии и Китае.