Решение открыть завод в Португалии соответствует политике компании по расширению производства. В прошлом году открылся завод во Вьетнаме, а в 2027 году планируется запуск предприятия в США. Кроме того, компания нарастила мощности на существующих площадках в Мексике, Венгрии и Китае.