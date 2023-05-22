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Патрушев встретился в Москве с президентом Республики Сербской Додиком

Секретарь Совбеза Николай Патрушев встретился в Москве с президентом Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины; БиГ) Милорадом Додиком. Они обсудили региональную безопасность, сообщает Совбез. Ранее господин Додик анонсировал встречу с президентом Владимиром Путиным 23 мая.

Николай Патрушев с Милорадом Додиком

Николай Патрушев с Милорадом Додиком

Фото: Совет Безопасности Российской Федерации

Николай Патрушев с Милорадом Додиком

Фото: Совет Безопасности Российской Федерации

«Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности в современных геополитических условиях»,— говорится в сообщении Совбеза РФ.

Летом 2022 года на встрече с господином Путиным Милорад Додик заявил, что Республика Сербская не хотела присоединяться к санкциям. Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда президент РФ заявил, что отношения с БиГ будут развиваться «несмотря ни на какие сложности». Господа Путин и Додик также встречались 20 сентября в Кремле. В текущем году Милорад Додик может посетить ПМЭФ.

Ранее, в мае, президент Республики Сербской заявил, что республика продолжает сотрудничать с Россией, поскольку, по его словам, она имеет право вести свою аутентичную политику, несмотря на давление. В апреле господин Додик предупреждал, что раздумывает о выходе республики из состава БиГ.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Милорад Додик пригрозил выходом».

Мария Федотова

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