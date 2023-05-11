Милорад Додик посетит Москву 23 мая для встречи с Владимиром Путиным

Президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик 23 мая посетит Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил сам господин Додик в интервью телеканалу РТРС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Милорад Додик уточнил, что намерен обсудить с президентом России экономические проекты и другие «важные геополитические вопросы». По словам лидера боснийских сербов, вопросы о поставках оружия подниматься не будут. Он указал что в разговоре с Владимиром Путиным хочет обсудить «мир в будущем». «Чтобы мы могли приспособиться ко всему этому, потому что очевидно, что мир больше не такой, как десять лет назад»,— добавил он.

В конце октября 2022 года Милорад Додик заявил о намерении развивать сотрудничество с Россией, Китаем и США. Он также указал, что Республика Сербская продолжит свой путь в Евросоюз, но вступать в НАТО энтитет не станет.

В апреле 2023 года господин Додик предупредил, что всерьез размышляет о выходе Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины. Предостережение стало реакцией лидера боснийских сербов на блокирование органами власти Боснии и Герцеговины планов республики перевести в свою собственность все недвижимое имущество, находящееся на ее территории. Позднее Милорад Додик заявил, что энтитет станет независимым государством мирным путем, а не за счет военных действий.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Милорад Додик пригрозил выходом».

Милена Костерева