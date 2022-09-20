Кто зачем, а сербы за стабильностью

Лидер боснийских сербов Милорад Додик встретился 20 сентября в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. Главную цель своего визита господин Додик обозначил так: «Обеспечить Республике Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины.— “Ъ”) гарантии энергетической стабильности». Это должно помочь ему вновь стать президентом республики по итогам выборов 2 октября, а Москве — сохранить ключевого партнера на Балканах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Республики Сербской Милорад Додик уверен в том, что Россия поможет боснийским сербам в обеспечении «энергетической стабильности»

Фото: пресс-служба президента РФ Глава Республики Сербской Милорад Додик уверен в том, что Россия поможет боснийским сербам в обеспечении «энергетической стабильности»

Фото: пресс-служба президента РФ

Переговоры с Милорадом Додиком Владимир Путин начал с главного. «У вас выборы,— напомнил гостю российский лидер.— Хочу пожелать вам успеха, надеюсь, что так и будет, по итогам голосования позиция патриотических сил, надеюсь, будет укрепляться, что позволит нам и далее развивать плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество».

Господин Додик в ответ поблагодарил господина Путина «за добрые пожелания» и «за понимание специфических обстоятельств», в которых приходится работать, а также передал «приветствие из Республики Сербской». «У нас есть и те, кто хочет быть средством неких изменений правил, изменить международную систему, и сейчас это было очень важно, что у нас есть друзья, которые понимают нашу конкретную ситуацию»,— пожаловался и одновременно порадовался лидер боснийских сербов. Впрочем, он тут же поспешил успокоить тех, кто болеет за него, пообещав победить на выборах.

Господин Додик не смог пройти мимо недавней сенсации: сборная Боснии и Герцеговины (БиГ) по футболу согласилась сыграть товарищеский матч со сборной России.

Это первая и пока единственная команда из Европы, решившаяся на такой шаг после 24 февраля и введения масштабных санкций против российского спорта. Когда об этом стало известно, многие, конечно, сразу начали догадываться, как это получилось, но Милорад Додик на встрече с Владимиром Путиным окончательно расставил точки над i. «Хотел бы вам сказать, буквально похвалиться! У нас была возможность обеспечить, чтобы Босния и Герцеговина сыграла товарищеский матч с вашей футбольной сборной в Санкт-Петербурге 19 ноября. Мы надеемся, что мы сохраним эту дату, 19 ноября, хотя одна часть Боснии и Герцеговины этого не хочет. Во всяком случае, мы это сделали — в тех обстоятельствах, в которых мы находимся»,— похвалился господин Додик, дав понять, чьих рук это дело. «Спорт должен объединять, а не разъединять людей, поэтому надеюсь, что спортивное мероприятие, в том числе и то, о котором вы сказали, состоится, сыграет свою роль в развитии спорта и отношений между людьми»,— поблагодарил Владимир Путин Милорада Додика, после чего лидеры отправились обсуждать дела уже в закрытом режиме.

Встречу с Владимиром Путиным, вторую за последние полгода, Милорад Додик анонсировал еще за пару недель до визита в Москву. И обсуждать он планировал вещи, конечно, поважнее, чем помощь в преодолении футбольной изоляции российской команды. Тогда же он объявил, что рассчитывает на встрече с президентом РФ «обеспечить стабильное энергетическое снабжение для Республики Сербской», которую господин Додик сейчас представляет в президиуме Боснии и Герцеговины, выполняющем функции коллективного президента страны. «Подтверждено строительство двух ТЭЦ на газе, что станет надежной гарантией нашей энергетической стабильности»,— пояснил лидер боснийских сербов.

Милорад Додик подтвердил, что вопросы энергетики — главные на переговорах в Кремле.

Помимо ТЭЦ, по его словам, республика заинтересована в прокладке газопровода из Сербии. «Россия одобрила проект, но в Боснии решение еще не принято, это все тормозит»,— сообщил он.

Положительное решение при помощи Москвы энергетических проблем окажется для Милорада Додика весьма кстати. 2 октября в Боснии пройдут выборы всех уровней власти, и господин Додик рассчитывает по их итогам вновь занять кресло президента республики. Один из ключевых лозунгов его кампании — поддержка со стороны России, себя же лидер боснийских сербов позиционирует как важного партнера Москвы на Балканах. И это соответствует действительности.

Позиция Милорада Додика практически совпадает с российской. Как и лидер боснийских сербов, Москва не признает нового высокого представителя ООН в Боснии Кристиана Шмидта, вступившего в должность год назад без утверждения Совбезом ООН

РФ вообще выступает за упразднение поста высокого представителя, называя его «тормозом на пути развития страны». Главное же — Россия требует неукоснительного соблюдения Дейтонских соглашений по Боснии, особенно в части самостоятельности Республики Сербской, и встречает в штыки все попытки пересмотра Дейтона под предлогом повышения функциональности БиГ. Наконец, несмотря на то что формально БиГ присоединилась к санкциям против России, Милорад Додик блокировал их реализацию, не поддержав антироссийские меры в президиуме БиГ.

«России важно не допустить реализации западных планов по ускорению интеграции Боснии в НАТО и ЕС, которые невозможны без согласия Республики Сербской. И тут Додик оказывается для Москвы очень полезен»,— пояснил “Ъ” балканский внешнеполитический эксперт Владо Вурушич из хорватского издания Jutarnji list. Он считает неслучайным, что Милорад Додик стал одним из редких мировых политиков, кто уже дважды после ввода российских войск на Украину встретился с президентом РФ (предыдущий раз встреча прошла в июне в Санкт-Петербурге.— “Ъ”).

Еще одной важной политической темой переговоров, которую также анонсировал накануне лидер боснийских сербов, стала военная миссия ЕС в Боснии EUFOR.

Ее мандат каждый год продлевает Совбез ООН, очередное голосование состоится 3 ноября. В последнее время Россия не раз критиковала усиление этой миссии после начала нынешнего кризиса на Украине: ее численность в самой Боснии выросла с 600 до 1,1 тыс. военных, а с учетом резерва — до 3,5 тыс. В Москве дали понять, что могут заблокировать новое продление мандата EUFOR.

Перед визитом в Москву Милорад Додик заявил, что «предложит Владимиру Путину, чтобы Россия поддержала в Совбезе продление миссии ЕС». По его словам, это необходимо, чтобы Боснию не втянули в расширение взаимодействия с НАТО. «Пусть уж лучше останется EUFOR»,— пояснил лидер боснийских сербов.

Геннадий Сысоев, Алексей Забродин