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Милорад Додик пригрозил выходом

Вопрос о собственности может развалить Боснию

Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик предупредил, что всерьез размышляет о ее выходе из состава Боснии и Герцеговины (БиГ). Так лидер боснийских сербов отреагировал на блокирование центральными органами власти и представителем мирового сообщества в БиГ планов Республики Сербской перевести в свою собственность недвижимое имущество, находящееся на ее территории. Эксперты же предупреждают, что реализация этих планов РС как раз и откроет ей путь к отделению. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Милорад Додик

Милорад Додик

Фото: МИД России

Милорад Додик

Фото: МИД России

Жесткое предупреждение Милорад Додик обнародовал в конце минувшей недели на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. «Мы крайне серьезно обдумываем возможность принятия решения о самостоятельности Республики Сербской. Нам придется отказаться от всех этих игр в Сараево»,— заявил глава РС.

Предупреждение стало реакцией лидера боснийских сербов на блокирование органами власти БиГ и высоким представителем мирового сообщества в стране Кристианом Шмидтом планов Республики Сербской перевести в свою собственность все недвижимое имущество, находящееся на ее территории.

Принятый в РС соответствующий закон должен был вступить в силу 1 марта. Однако за день до того Кристиан Шмидт заблокировал его. А спустя несколько дней схожее решение принял Конституционный суд БиГ.

Однако Милорада Додика это не смутило. Он объявил, что «решение Шмидта ничего не меняет и закон РС о недвижимости остается в силе». Лидер боснийских сербов не признает высокого представителя международного сообщества в БиГ, считая его назначение в 2021 году незаконным, ибо оно не было подтверждено в Совбезе ООН. Схожей позиции придерживается и Россия.

Позже Милорад Додик еще более ужесточил свою позицию. «Имущество Республики Сербской принадлежит ей, и тот в Боснии, кто попытается вмешаться в этот вопрос, подтолкнет к решению о независимости РС. Если такие попытки в Сараево предпримут, я сразу же созову заседание нашей Скупщины (парламента.— “Ъ”)»,— пригрозил президент РС в марте. На встрече же с Александром Вучичем он, по сути, подтвердил, что всерьез рассматривает вариант с провозглашением независимости РС, если Сараево и Запад не откажутся от блокирования планов боснийских сербов перевести имущество республики в свою собственность.

Запрет на распоряжение недвижимым имуществом, которое Боснии досталось от распавшейся СФРЮ, ввел в 2005 году тогдашний высокий представитель Пэдди Эшдаун.

По его решению запрет должен действовать до принятия нового закона, который бы и определил, какое имущество останется в собственности самой БиГ, а какое — у входящих в нее государственных образований, Республики Сербской и мусульмано-хорватской федерации.

Однако новый закон не принят до сих пор. И лидер боснийских сербов время от времени повторяет: «Переговоров о государственной собственности не будет, поскольку она принадлежит не государству (Боснии.— “Ъ”), а государственным образованиям. Мы не станем делить нашу собственность с БиГ. Это вопрос, который решит, быть или не быть Боснии».

Республике Сербской прочат превращение в «боснийскую Белоруссию»

С другой стороны, многие боснийские эксперты предупреждают, что именно реализация планов Милорада Додика как раз и откроет РС путь к отделению. «Если закон РС о недвижимости не заблокировать, это может изменить конституционный характер БиГ и помочь Додику в планах по разделу Боснии. Из нынешнего децентрализованного государства БиГ превратилась бы в конфедерацию, где следующим шагом стало бы отделение ее частей,— убежден боснийский эксперт в области права собственности Мухарем Церо.— Сегодня составляющие БиГ государственные образования имеют многие прерогативы государства, законодательную и исполнительную власть. У них есть территория, но нет права собственности на нее».

По признанию европейских дипломатических источников “Ъ”, в противодействии планам Милорада Додика Запад рассчитывает в немалой степени на нынешнего президента Сербии.

После встречи с лидером боснийских сербов Александр Вучич занял куда более сдержанную позицию, нежели его собеседник. «Сербия считает Дейтонские соглашения основой функционирования БиГ и, естественно, Республики Сербской, и мы всегда готовы поддержать договоренность между ее народами»,— примирительно заявил он.

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