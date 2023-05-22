ПМЭФ-2023 может посетить президент Республики Сербской Милорад Додик

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик может стать гостем Петербургского экономического форума 2023. Об этом рассказал глава российского представительства боснийского энтитета Душко Перович в интервью РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Будет, наверное, президент. Он по традиции уже раз 12-13 участвовал в Петербургском форуме, очень любит этот форум и город Санкт-Петербург. Надеюсь, что у нас будет ряд встреч. Насчет подписания соглашений пока неизвестно, но будем готовиться»,— сказал господин Перович (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, ПМЭФ-2023 пройдет с 14 по 17 июня в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В списке гостей форума преобладают высокопоставленные лица из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Куба, Индия и Китай.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург заказал стенды на ПМЭФ и саммите Россия—Африка за 100 млн рублей.

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