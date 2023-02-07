Сергей Собянин отчитался на будущее

Президент Владимир Путин во вторник встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным, у которого осенью истекает второй срок полномочий, и пожелал ему дальнейшей успешной работы. Обычно такие встречи с главами «предвыборных» регионов трактуются как знак поддержки выдвижения со стороны Кремля. Господин Собянин официально об участии в осенних выборах пока не объявлял, но источник “Ъ”, знакомый с ситуацией в столице, говорит, что такое намерение у господина Собянина есть, а его кампания будет строиться в том числе и на тех успешных проектах, о которых мэр докладывал президенту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин поблагодарил Сергея Собянина за достигнутые свершения и пожелал дальнейшей успешной работы

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин поблагодарил Сергея Собянина за достигнутые свершения и пожелал дальнейшей успешной работы

Фото: пресс-служба президента РФ

На встрече с Владимиром Путиным 7 февраля мэр столицы Сергей Собянин, по сути, выступил с кратким, но насыщенным докладом о проделанной на этом посту работе. Начал он с сообщения о том, что Москва вышла на третье место среди городов мира по валовому продукту с учетом паритета покупательной способности. Драйверами экономики в будущем, по словам градоначальника, станут развитие промышленного комплекса «Руднево» в Новой Москве, где расширят производство беспилотников, и создание собственной российской платформы электромобилей на заводе «Москвич». Также господин Собянин сообщил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро и пригласил президента принять участие в открытии этой «крупнейшей магистрали в мире среди всех кольцевых линий метро». Заодно мэр доложил о развитии автомобильных дорог и железнодорожного транспорта, в частности, о том, что в этом году будут запущены еще два диаметра так называемого наземного метро — МЦД-3 и МЦД-4.

Другой важной темой встречи стало жилищное строительство и реализация программы реновации. «Уже переселили 100 тыс. жителей — целый город,— поделился Сергей Собянин.— Но это только начало этой огромной программы, в ближайшие три года мы переселим еще 200 тыс. В конечном счете у нас задача — переселить около миллиона жителей. Но программа набирает темпы». Кроме того, по словам мэра, в этом году будет закончена реконструкция половины всего поликлинического фонда и город получит 200 современных и оснащенных зданий. Рассказал господин Собянин и о развитии в Москве электронных технологий. В частности, вспомнив о множестве «скептических замечаний по поводу видеонаблюдения в городе» и «всяких инсинуаций, что это плохо, что за кем-то будут следить», мэр не без гордости заявил, что эта система «в первую очередь, конечно, работает на безопасность города» и помогла задержать 7,7 тыс. человек, находящихся в федеральном розыске.

Владимир Путин на ответные похвалы не поскупился. Он назвал транспортное развитие столицы «мощным» и вспомнил, что еще несколько лет назад были «большие сомнения» в том, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение внутри города. «Да, конечно, при таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира»,— отметил президент и выразил надежду, что работа мэра и его команды «в таком темпе и с таким качеством» будет продолжена «и в ближайшее время».

Напомним, что в сентябре 2023 года у Сергея Собянина истекает второй срок мэрских полномочий (он был назначен на этот пост президентом в 2010 году, а в 2013-м впервые победил на прямых выборах). О своем желании выдвинуться на третий срок градоначальник публично еще не заявлял, но закон ему это позволяет. В 2021 году Госдума сняла установленный в 2012 году запрет на пребывание в должности главы региона более двух сроков, но разрешила властям субъектов РФ самим решать, убирать эту норму из своих законов или оставить. Однако в Москве «правило двух сроков» в устав города после 2012 года так и не вписали, поэтому и менять ничего не пришлось. При этом сразу после снятия запрета многие эксперты предположили, что в первую очередь это решает проблему Сергея Собянина, которого федеральный центр считает эффективным руководителем и хочет видеть на этой позиции и в дальнейшем.

По давно сложившейся традиции факт публичной встречи президента Путина с губернатором, у которого вскоре истекают полномочия, считается неформальным одобрением выдвижения на новые выборы. Но источник “Ъ”, знакомый с ситуацией в Москве, обращает внимание еще и на то, что Владимир Путин выразил работе мэра однозначное одобрение. Поэтому очевидно, что Сергей Собянин планирует участвовать в сентябрьских выборах, говорит собеседник. По его словам, свою предвыборную кампанию градоначальник с большой вероятностью будет строить на тех проектах, которые он уже воплотил в жизнь и которые успешно работают, а также на планах, которые еще предстоит реализовать.

Решение о назначении выборов мэра Москвы должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, запланированного на 10 сентября. Пока о намерении участвовать в этих выборах заявляли только КПРФ и «Яблоко». В Компартии, как ранее сообщал “Ъ”, уже обсуждают возможных претендентов, а наиболее вероятными кандидатами источники “Ъ” называют депутатов Госдумы Дениса Парфенова и Вадима Кумина, а также первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина. Выдвижения в мэры от «Яблока» не исключает и депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, сообщило 7 февраля «РИА Новости». Сам он подтвердил “Ъ” такую возможность, но оговорился, что обеспокоен большим количеством преград, и, в частности, муниципальным фильтром. Господин Митрохин участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 году и занял четвертое место с 3,51% голосов. В кампании 2018 года «Яблоко» не принимало участия из-за внутреннего конфликта в партии.

Политолог Александр Асафов называет одной из главных особенностей предстоящей кампании в Москве влияние спецоперации на Украине — помощь мобилизованным и их семьям, шефство над городами в новых субъектах РФ и т. п. «Политический аспект в этой кампании будет вторичен. Состояние общества, которое демонстрирует социология, дает понять, что сейчас важнее решение больших вопросов, ощутимых для каждого жителя»,— отмечает господин Асафов. При этом он полагает, что лейтмотивом кампании Сергея Собянина станет городское развитие. В целом же в электоральном смысле предстоящие столичные выборы вряд ли будут «шумными», хотя с учетом стартующей уже в декабре 2023 года президентской кампании партии проявят умеренную публичную активность, заключает политолог.

Елена Рожкова