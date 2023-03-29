Донбасс имеет значение

В среду президент Владимир Путин принял отставку главы Омской области, члена «Справедливой России — За правду» Александра Буркова. Его место занял Виталий Хоценко, до этого руководивший правительством Донецкой народной республики (ДНР). Это уже третья губернаторская отставка в марте, и во второй раз пост теряет представитель парламентской оппозиции. Также во второй раз сменщиком отставника становится управленец с опытом работы в новых субъектах РФ. В условиях приближающихся президентских выборов спрос с губернаторов растет, и «парламентская квота» не имеет прежнего значения, говорят источники “Ъ”. А опыт работы в Донбассе становится дополнительным критерием при рассмотрении кандидатуры на пост главы региона, отмечает эксперт.
Виталий Хоценко стал уже вторым врио губернатора, заработавшим право на это назначение командировкой в Донбасс
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
В среду президент России Владимир Путин принял добровольную отставку омского губернатора Александра Буркова и назначил на пост врио главы региона Виталия Хоценко. С июня 2022 года он возглавлял правительство ДНР, а до этого работал в Минпромторге РФ. Окончивший социологический факультет МГУ управленец соответствует основным критериям, которые администрация президента в последние годы предъявляет к кандидатам в губернаторы. Помимо работы на новых территориях господин Хоценко прошел обучение по специальной программе развития кадрового резерва при ВШУ РАНХиГС, которую в экспертном сообществе называют «школой губернаторов», а в 2019 году стал финалистом кремлевского кадрового конкурса «Лидеры России».
В тот же день Владимир Путин пообщался с Виталием Хоценко по видео-конференц-связи. Расспросив чиновника о ситуации в ДНР, президент поинтересовался, что тот думает о сделанном ему «предложении». «Конечно, это предложение для меня очень почетное»,— откликнулся господин Хоценко.
Это уже третья губернаторская отставка за последние две недели: 15 марта со своего поста ушел глава Чукотки Роман Копин, а 17 марта — смоленский руководитель Алексей Островский. При этом Виталий Хоценко стал вторым чиновником, назначенным врио губернатора после работы в Донбассе: сменивший господина Копина Владислав Кузнецов с июня 2022 года работал первым зампредом правительства Луганской народной республики и, как и господин Хоценко, окончил «школу губернаторов».
Отметим, что Александр Бурков возглавил Омскую область в 2017 году по так называемой парламентской квоте, в рамках которой Кремль согласовывает единичные назначения губернаторами представителей парламентской оппозиции, чтобы эти партии тоже были представлены на уровне глав регионов. В свое время по «парламентской квоте» был назначен и член ЛДПР Алексей Островский.
Источники “Ъ” разъясняли, что в преддверии президентских выборов-2024 Кремль особенно внимательно подходит к вопросам кадровой политики в регионах, и если губернаторы не справляются с какими-то показателями, то могут быть отставлены независимо от партийной принадлежности.
Впрочем, даже после этих отставок обе партии по-прежнему имеют своих губернаторов: выходец из СРЗП Олег Николаев возглавляет Чувашию, а член ЛДПР Михаил Дегтярев — Хабаровский край.
Ушедший в отставку губернатор Омской области Александр Бурков
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Для Омской области Александр Бурков был «варягом», а его предыдущая политическая карьера была связана со Свердловской областью. Доцент кафедры политологии Омского госуниверситета Иван Жуков считает, что особых достижений у господина Буркова за его «пятилетку» не было: «Ему, конечно, ставили в заслугу прекращение конфликта между регионом и Омском, но на то была скорее федеральная воля, чем региональная. Как политик он был хорош, но, на мой взгляд, в экономическо-хозяйственном отношении все-таки не состоялся. По некоторым показателям регион подсел. И в минус можно поставить довольно вялую позицию в поддержке спецоперации».
При этом в омском правительстве в последние годы регулярно случались громкие отставки. Так, в 2020 году губернатор последовательно уволил двух министров здравоохранения — Дмитрия Вьюшкова, чья работа по борьбе с COVID-19 подверглась критике, а затем сменившую его Ирину Солдатову, которая вскоре стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. В декабре 2022 года Александр Бурков отправил в отставку за невыполнение поставленных задач главу министерства строительства Михаила Губина и его первого заместителя Евгения Нестерова. В январе 2023 года из правительства уволилась министр образования Татьяна Дернова, а спустя примерно два месяца министр просвещения РФ Сергей Кравцов указал на риск срыва сроков строительства школ в Омской области. «Признавать недоработки и принимать критику сложно, но нужно»,— отреагировал тогда господин Бурков.
Первый секретарь омского обкома КПРФ Андрей Алехин считает, что на отставку губернатора повлияло расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры, прошедшее с участием Владимира Путина 25 апреля 2022 года: «Тогда Игорь Краснов (генпрокурор России.— “Ъ”) очень жестко выступил по Омской области». Ранее надзорный орган уже отмечал в регионе проблемы с капитальным ремонтом жилых домов и переселением из аварийного жилья.
В СРЗП отрицают наличие претензий со стороны федерального центра к теперь уже бывшему главе региона. Председатель партии Сергей Миронов в среду подчеркнул, что его однопартиец и «близкий соратник» подал в отставку по собственному желанию. «Именно под его началом Омская область сформировала самый сбалансированный бюджет за всю свою новейшую историю. И в этом году бюджет региона — это бюджет социальной стабильности»,— подчеркнул господин Миронов.
Депутат Госдумы от СРЗП Дмитрий Гусев заявил “Ъ”, что, насколько ему известно, претензий к работе Александра Буркова не было ни со стороны администрации президента, ни со стороны правительства, он «выполнял все поставленные задачи».
«По-прежнему остаюсь в команде нашего президента Владимира Владимировича Путина»,— написал в своем Telegram-канале сам Александр Бурков. Он объяснил свою отставку тем, что сейчас «очень важно находиться именно там, где ты можешь принести максимальную пользу Отечеству и государству». Прожитое в Омске время экс-глава региона пообещал вспоминать с «теплотой и любовью». «Часть моего сердца остается с вами!» — обратился он к омичам.
Как отмечает политконсультант Мария Сергеева, Кремль уже не раз намекал, что работа и служба на новых территориях станет новым кадровым лифтом. По ее мнению, после второго назначения на губернаторский пост поработавшего в Донбассе чиновника можно говорить, что это действительно становится «осознанной кадровой политикой», в рамках которой факт работы в новых субъектах становится дополнительным критерием отбора: «В конце концов, выпускников “школы губернаторов” в разы больше, чем регионов России». Эксперт также указывает, что на новых территориях чиновникам фактически приходится работать в зоне боевых действий со всеми вытекающими лишениями и рисками. «Так что полгода в таких условиях можно считать за несколько лет опыта»,— резюмирует госпожа Сергеева.