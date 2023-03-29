Донбасс имеет значение

В среду президент Владимир Путин принял отставку главы Омской области, члена «Справедливой России — За правду» Александра Буркова. Его место занял Виталий Хоценко, до этого руководивший правительством Донецкой народной республики (ДНР). Это уже третья губернаторская отставка в марте, и во второй раз пост теряет представитель парламентской оппозиции. Также во второй раз сменщиком отставника становится управленец с опытом работы в новых субъектах РФ. В условиях приближающихся президентских выборов спрос с губернаторов растет, и «парламентская квота» не имеет прежнего значения, говорят источники “Ъ”. А опыт работы в Донбассе становится дополнительным критерием при рассмотрении кандидатуры на пост главы региона, отмечает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Хоценко стал уже вторым врио губернатора, заработавшим право на это назначение командировкой в Донбасс

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Виталий Хоценко стал уже вторым врио губернатора, заработавшим право на это назначение командировкой в Донбасс

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В среду президент России Владимир Путин принял добровольную отставку омского губернатора Александра Буркова и назначил на пост врио главы региона Виталия Хоценко. С июня 2022 года он возглавлял правительство ДНР, а до этого работал в Минпромторге РФ. Окончивший социологический факультет МГУ управленец соответствует основным критериям, которые администрация президента в последние годы предъявляет к кандидатам в губернаторы. Помимо работы на новых территориях господин Хоценко прошел обучение по специальной программе развития кадрового резерва при ВШУ РАНХиГС, которую в экспертном сообществе называют «школой губернаторов», а в 2019 году стал финалистом кремлевского кадрового конкурса «Лидеры России».

В тот же день Владимир Путин пообщался с Виталием Хоценко по видео-конференц-связи. Расспросив чиновника о ситуации в ДНР, президент поинтересовался, что тот думает о сделанном ему «предложении». «Конечно, это предложение для меня очень почетное»,— откликнулся господин Хоценко.

Это уже третья губернаторская отставка за последние две недели: 15 марта со своего поста ушел глава Чукотки Роман Копин, а 17 марта — смоленский руководитель Алексей Островский. При этом Виталий Хоценко стал вторым чиновником, назначенным врио губернатора после работы в Донбассе: сменивший господина Копина Владислав Кузнецов с июня 2022 года работал первым зампредом правительства Луганской народной республики и, как и господин Хоценко, окончил «школу губернаторов».

Отметим, что Александр Бурков возглавил Омскую область в 2017 году по так называемой парламентской квоте, в рамках которой Кремль согласовывает единичные назначения губернаторами представителей парламентской оппозиции, чтобы эти партии тоже были представлены на уровне глав регионов. В свое время по «парламентской квоте» был назначен и член ЛДПР Алексей Островский.

Источники “Ъ” разъясняли, что в преддверии президентских выборов-2024 Кремль особенно внимательно подходит к вопросам кадровой политики в регионах, и если губернаторы не справляются с какими-то показателями, то могут быть отставлены независимо от партийной принадлежности.

Впрочем, даже после этих отставок обе партии по-прежнему имеют своих губернаторов: выходец из СРЗП Олег Николаев возглавляет Чувашию, а член ЛДПР Михаил Дегтярев — Хабаровский край.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ушедший в отставку губернатор Омской области Александр Бурков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Ушедший в отставку губернатор Омской области Александр Бурков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Для Омской области Александр Бурков был «варягом», а его предыдущая политическая карьера была связана со Свердловской областью. Доцент кафедры политологии Омского госуниверситета Иван Жуков считает, что особых достижений у господина Буркова за его «пятилетку» не было: «Ему, конечно, ставили в заслугу прекращение конфликта между регионом и Омском, но на то была скорее федеральная воля, чем региональная. Как политик он был хорош, но, на мой взгляд, в экономическо-хозяйственном отношении все-таки не состоялся. По некоторым показателям регион подсел. И в минус можно поставить довольно вялую позицию в поддержке спецоперации».

При этом в омском правительстве в последние годы регулярно случались громкие отставки. Так, в 2020 году губернатор последовательно уволил двух министров здравоохранения — Дмитрия Вьюшкова, чья работа по борьбе с COVID-19 подверглась критике, а затем сменившую его Ирину Солдатову, которая вскоре стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. В декабре 2022 года Александр Бурков отправил в отставку за невыполнение поставленных задач главу министерства строительства Михаила Губина и его первого заместителя Евгения Нестерова. В январе 2023 года из правительства уволилась министр образования Татьяна Дернова, а спустя примерно два месяца министр просвещения РФ Сергей Кравцов указал на риск срыва сроков строительства школ в Омской области. «Признавать недоработки и принимать критику сложно, но нужно»,— отреагировал тогда господин Бурков.

Первый секретарь омского обкома КПРФ Андрей Алехин считает, что на отставку губернатора повлияло расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры, прошедшее с участием Владимира Путина 25 апреля 2022 года: «Тогда Игорь Краснов (генпрокурор России.— “Ъ”) очень жестко выступил по Омской области». Ранее надзорный орган уже отмечал в регионе проблемы с капитальным ремонтом жилых домов и переселением из аварийного жилья.

В СРЗП отрицают наличие претензий со стороны федерального центра к теперь уже бывшему главе региона. Председатель партии Сергей Миронов в среду подчеркнул, что его однопартиец и «близкий соратник» подал в отставку по собственному желанию. «Именно под его началом Омская область сформировала самый сбалансированный бюджет за всю свою новейшую историю. И в этом году бюджет региона — это бюджет социальной стабильности»,— подчеркнул господин Миронов.

Депутат Госдумы от СРЗП Дмитрий Гусев заявил “Ъ”, что, насколько ему известно, претензий к работе Александра Буркова не было ни со стороны администрации президента, ни со стороны правительства, он «выполнял все поставленные задачи».

«По-прежнему остаюсь в команде нашего президента Владимира Владимировича Путина»,— написал в своем Telegram-канале сам Александр Бурков. Он объяснил свою отставку тем, что сейчас «очень важно находиться именно там, где ты можешь принести максимальную пользу Отечеству и государству». Прожитое в Омске время экс-глава региона пообещал вспоминать с «теплотой и любовью». «Часть моего сердца остается с вами!» — обратился он к омичам.

Как отмечает политконсультант Мария Сергеева, Кремль уже не раз намекал, что работа и служба на новых территориях станет новым кадровым лифтом. По ее мнению, после второго назначения на губернаторский пост поработавшего в Донбассе чиновника можно говорить, что это действительно становится «осознанной кадровой политикой», в рамках которой факт работы в новых субъектах становится дополнительным критерием отбора: «В конце концов, выпускников “школы губернаторов” в разы больше, чем регионов России». Эксперт также указывает, что на новых территориях чиновникам фактически приходится работать в зоне боевых действий со всеми вытекающими лишениями и рисками. «Так что полгода в таких условиях можно считать за несколько лет опыта»,— резюмирует госпожа Сергеева.

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова; Валерий Лавский, Константин Воронов, Новосибирск