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Коммерсантъ FM
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Захар Прилепин начал проходить реабилитацию

Писатель Захар Прилепин начал проходить реабилитацию после покушения на него 6 мая. Состояние господина Прилепина стабильное, сообщает пресс-служба писателя. По рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии.

«Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели. В планах также расширение реабилитационных мероприятий с участием методиста ЛФК»,— говорится в сообщении пресс-службы, выложенном в Telegram-канале писателя. 19 мая сообщалось, что господину Прилепину провели очередную операцию. Сам он в первом посте после покушения сообщил о сломанных ногах и «еще там что-то».

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Audi Q7 Захара Прилепина был подорван 6 мая в поселке Пионерское в Нижегородской области около 11:00. Туда он приехал к родственникам после возвращения из Донбасса, где проходил службу в одном из батальонов. В результате подрыва погиб помощник и охранник писателя Александр Шубин. Следственный комитет России квалифицировал происшедшее как теракт. Подозреваемый в подрыве автомобиля Александр Пермяков заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Как стало известно «Ъ», для покушения использовались противотанковые мины образца 60-х годов прошлого века.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Мина для писателя».

Мария Федотова

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