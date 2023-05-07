Прилепин написал первый пост после покушения

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин в первом после покушения 6 мая посте в Telegram-канале рассказал о произошедшем. По словам господина Прилепина, за рулем подорванного автомобиля находился он, а погибший водитель и охранник Александр Шубин был справа на пассажирском месте. Свою дочь писатель высадил за пять минут до взрыва.

Взрыв произошел под колесом господина Шубина, рассказывает Захар Прилепин. «Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то»,— пишет он.

После, по словам Захара Прилепина, он попросил принести из машины телефон и сразу отдал все распоряжения, затем ему сделала обезболивающий укол соседка. Конец своего поста господин Прилепин посвятил погибшему соратнику, который спасал ему жизнь несколько раз за восемь лет.

Audi Q7 Захара Прилепина был подорван в поселке Пионерское в Нижегородской области около 11:00. Туда он приехал к родственникам после возвращения из Донбасса, где проходил службу в одном из батальонов. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Подозреваемый в подрыве автомобиля Александр Пермяков заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Служба безопасности Украина не подтвердила и не опровергла причастность к покушению.

О покушении читайте в публикации «Ъ» «Мина для писателя».

Мария Федотова