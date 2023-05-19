Захару Прилепину провели еще одну операцию после покушения

Писателю и общественному деятелю Захару Прилепину провели очередную операцию, рассказал нижегородский губернатор Глеб Никитин. Захар Прилепин получил травмы и переломы ног в результате покушения, устроенного, как полагает следствие, по заданию спецслужб Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Захар Прилепин

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина Захар Прилепин

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

«Врачи надеются, что она станет финальным серьезным оперативным вмешательством. В этот раз также работали командой врачи федерального научно-исследовательского медицинского центра и нижегородские медики. Все штатно. Захар держится, как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер! Уже в сознании»,— сообщил он.

Машина писателя, участвующего в спецоперации, 6 мая подорвалась в поселке Пионерский, наехав на закопанную недалеко от дома противотанковую мину.

При теракте погиб Александр Шубин, друг и сослуживец Прилепина, сидевший рядом на пассажирском сиденье. Взрыв был такой силы, что автомобиль перевернуло, оторвав часть кузова. Раненого писателя на вертолете доставили в областную больницу, ему сделали первую операцию по остеосинтезу костей ног.

Полицейские в тот же день задержали подозреваемого Александра Пермякова, который предположительно следил за писателем и минировал дорогу к его дому в деревне. Мужчина сознался, что был завербован СБУ, его арестовали по обвинению теракте.

Подробнее о покушении — в материале «Ъ» «Мина для писателя».

Роман Кряжев, Нижний Новгород