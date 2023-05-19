Захару Прилепину провели еще одну операцию после покушения

Писателю и общественному деятелю Захару Прилепину провели очередную операцию, рассказал нижегородский губернатор Глеб Никитин. Захар Прилепин получил травмы и переломы ног в результате покушения, устроенного, как полагает следствие, по заданию спецслужб Украины.
Захар Прилепин
Фото: телеграм-канал Глеба Никитина
«Врачи надеются, что она станет финальным серьезным оперативным вмешательством. В этот раз также работали командой врачи федерального научно-исследовательского медицинского центра и нижегородские медики. Все штатно. Захар держится, как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер! Уже в сознании»,— сообщил он.
Машина писателя, участвующего в спецоперации, 6 мая подорвалась в поселке Пионерский, наехав на закопанную недалеко от дома противотанковую мину.
При теракте погиб Александр Шубин, друг и сослуживец Прилепина, сидевший рядом на пассажирском сиденье. Взрыв был такой силы, что автомобиль перевернуло, оторвав часть кузова. Раненого писателя на вертолете доставили в областную больницу, ему сделали первую операцию по остеосинтезу костей ног.
Полицейские в тот же день задержали подозреваемого Александра Пермякова, который предположительно следил за писателем и минировал дорогу к его дому в деревне. Мужчина сознался, что был завербован СБУ, его арестовали по обвинению теракте.
Подробнее о покушении — в материале «Ъ» «Мина для писателя».