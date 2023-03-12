Politico: между США и Украиной нарастают противоречия

Между властями США и Украины растет количество разногласий по поводу целей вооруженного конфликта с Россией и того, как этот конфликт должен закончиться, сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

В частности, несколько чиновников из администрации обеспокоены позицией Украины относительно удержания Бахмута. Они считают, что ВСУ теряют в боях за этот город слишком много людей и боеприпасов, что может помешать Украине провести запланированное на весну контрнаступление.

Кроме того, после появления в американских СМИ информации о причастности «проукраинской» группировки к подрыву газопроводов «Северного потока» Вашингтон дал Киеву понять, что не приемлет «определенные акты насилия» за пределами Украины, сообщают источники в администрации. При этом они заявили, что аналитики разведки США не верят в причастность властей Украины к подрывам газопроводов.

Вашингтон также разочарован тем, что президент Украины Владимир Зеленский не проявляет «должной благодарности» за поставки вооружений, сообщает Politico.

Еще одной причиной для разногласий, по данным источников, стала решимость Украины взять под контроль Крым. По словам собеседников издания, госсекретарь США Энтони Блинкен говорил украинским властям, что атака на Крым является «красной линией» для президента России Владимира Путина и может привести к резкому росту эскалации. К тому же ВСУ будет трудно выбить российскую армию с полуострова, который находится под контролем РФ уже почти десять лет, считают источники.

Как сообщало AFP, США советуют Украине сосредоточить внимание на контрнаступлении на юге, а не на боях за Бахмут. Как писала газета The Washington Post, американские военные аналитики считают, что Киеву не удастся одновременно удерживать город и попытаться осуществить контрнаступление.

Источники The Washington Post в середине февраля сообщали, что США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте. Наилучшим сценарием администрация Джо Байдена якобы считает занятие Украиной как можно большей территории в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов