Командование ВСУ выступило за продолжение обороны Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. На заседании в том числе обсуждалась ситуация на Бахмутском направлении. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Залужный

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Валерий Залужный

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Владимир Зеленский задал вопрос относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому. Они выступили за «продолжение оборонной операции и дальнейшие усиление позиций в Бахмуте».

Сегодня, 6 марта, немецкий Bild со ссылкой на источники сообщал, что ситуация в Бахмуте спровоцировала разногласия между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, поскольку у них «принципиально разные взгляды» по этому вопросу: якобы главнокомандующий ВСУ призывал подумать об отступлении «по тактическим соображениям».

Бои за Бахмут, находящийся на подконтрольной Украине части Донецкой области, идут с лета 2022 года. 20 февраля Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут сражаться за Бахмут любой ценой. В Белом доме считают, что отступление ВСУ от Бахмута не будет иметь стратегического значения. По информации The Times, западные чиновники допускают отступление Украины с Бахмутского направления.

Советник офиса президента Украины Александр Роднянский говорил, что ЧВК «Вагнер» пытаются окружить Бахмут, в связи с чем военные «собираются взвесить все варианты», в том числе отступление в случае необходимости.

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Лусине Баласян