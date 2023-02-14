Белый дом: ВСУ могут отступить из Бахмута, но это не будет иметь стратегического значения

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США фиксируют продвижение российских войск в районе Бахмута (Артемовска) за последние несколько суток. Вместе с тем он отметил, что даже отступление украинских войск не будет иметь стратегического значения для исхода военного конфликта.

«Русские постепенно продвигаются там в последние 24–48 часов. Я не буду давать прогнозов, но даже если Бахмут падет, это не будет иметь стратегическое значение для исхода войны»,— сказал господин Кирби на брифинге (цитата по ТАСС). Он также заявил, что Украина сама «решает, какие операции с какими ресурсами она должна вести».

Ранее сегодня, 14 февраля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал бои за Бахмут «тяжелейшими», а также сравнил их с «мясорубкой». Накануне этого заявления агентство Reuters со ссылкой на разведку Великобритании сообщало, что бойцы «Вагнера» за последние три дня добились «небольших успехов» на северной окраине Бахмута. Евгений Пригожин говорил, что этот город необходим, чтобы дать возможность российским войскам «комфортно действовать».

Бахмут находится на подконтрольной Украине части Донецкой области севернее города Горловка, важного транспортного узла для снабжения украинских вооруженных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинские вооруженные силы будут бороться за Бахмут столько, сколько необходимо. 9 февраля он приказал держать оборону города до момента, когда будет получена западная техника.

Подробнее о том, что происходит на 356-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина