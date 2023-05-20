Санду: саммитов СНГ в Молдавии не будет

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике встреч руководства Содружества независимых государств (СНГ) и других мероприятий в рамках содружества не будет. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и Евразийского экономического союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Саммитов СНГ в Молдавии не будет»,— сказала госпожа Санду в интервью кишиневскому онлайн-проекту Non Fiction, который транслируется в соцсетях (перевод «РИА Новости»). Она напомнила, что парламент на днях принял решение о выходе Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Молдавия стала последним государством, ратифицировавшим соглашение о создании СНГ. До этого она была ассоциированным членом организации.

Ранее молдавские власти отказались от участия во всех мероприятиях по линии СНГ до прекращения боевых действий на Украине. Сейчас Кишинев готовится официально расторгнуть большое количество соглашений, которые были заключены в рамках СНГ. 15 мая председатель парламента Молдавии Игорь Гросу объявил, что страна выйдет из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Молдавия извлекает себя из СНГ».

Мария Федотова