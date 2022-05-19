Главное — не Содружество и не участие

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Власти нейтральной Молдавии, по сути, приостановили свою работу в ключевых органах Содружества Независимых Государств (СНГ), таких как Совет глав государств, Совет глав правительств и Совет министров иностранных дел. Решение устраниться от участия в деятельности СНГ объясняется ситуацией на Украине. Москва на этом фоне заявляет о сомнениях в том, что молдавское руководство реально привержено нейтральному статусу страны, закрепленному в ее конституции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Нейтральная Молдавия, официально не присоединившаяся к антироссийским санкциям, приостановила свое участие в мероприятиях по линии СНГ. Представителей республики не было на недавнем заседании министров иностранных дел стран Содружества, которое состоялось 13 мая в Душанбе. Глава Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Нику Попеску вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в этот день в качестве приглашенных гостей участвовали во встрече глав МИДов G7, проходившей в Германии.

Также, как сообщили собеседники “Ъ” в госструктурах Молдавии, страна не будет представлена на предстоящем 20 мая заседании Совета глав правительств организации, которое пройдет в формате видеоконференции. «Участие вызовет внимание, а внимание — вопросы, в том числе внутри страны»,— отметил один из собеседников “Ъ”. По его словам, Кишинев поставил Москву в известность о том, что Молдавия пока не будет принимать участия в мероприятиях органов Содружества. До каких пор продлится такая ситуация — неясно. Один из источников “Ъ” считает, что эта позиция точно не изменится до окончания боевых действий на Украине.

Проевропейские власти Молдавии (все ключевые посты в стране с прошлого года занимают представители команды президента республики Майи Санду) до начала Россией «специальной военной операции» на украинской территории участвовали в работе органов СНГ. Правда, уровень представительства не всегда соответствовал формату мероприятий. Так, на заседание глав МИДов стран Содружества в Минске 14 октября 2021 года прилетал не Нику Попеску, а его заместитель Руслан Болбочан. А 15 октября того же года в онлайн-заседании глав государств СНГ приняла участие не президент Майя Санду, а премьер Наталья Гаврилица.

Активность нынешнего молдавского руководства гораздо выше на западном направлении. В последнее время Кишинев часто посещают лидеры и главы МИДов стран ЕС, а также высокопоставленные американские дипломаты, включая главу Госдепартамента Энтони Блинкена, прилетавшего в республику в марте.

18 мая Майя Санду выступила с речью в Европарламенте, где, во-первых, заявила о поддержке Украины: «Крым — Украина, Донбасс — Украина, Киев — Украина, и они всегда будут Украиной». А во-вторых, попросила предоставить Молдавии статус страны-кандидата в ЕС. «Мы принадлежим Евросоюзу, мы — европейская страна с европейским языком, европейской историей и европейской политической системой. Одна треть из нас уже имеет европейское гражданство»,— отметила госпожа Санду. Напомним, Кишинев передал ЕС заполненную анкету, которая должна показать, насколько страна готова к получению нового статуса.

Что касается СНГ в целом и участия страны в Содружестве, то по этому поводу от молдавских официальных лиц часто звучит скепсис. В марте Майя Санду заявляла: когда республика достигнет прогресса на пути в ЕС, будет принято решение о ее выходе из СНГ. А 17 мая спикер парламента Игорь Гросу заявил, что необходима «политическая дискуссия» о том, оставаться ли Молдавии в организации, объединяющей постсоветские страны, или нет. «Продолжим ли быть частью этой организации или нет, я думаю, что тут нужно провести политическую дискуссию. Это мы должны сделать, после того как все успокоится и закончится война. Тогда нужно будет принять решение, потому что мы должны очень тщательно рассчитать плюсы и минусы»,— сказал господин Гросу (цитата по NewsMaker.md).

Пока же, как отметил он, молдавские власти с учетом ситуации на Украине «не видят необходимости» участвовать в деятельности структур Содружества. Он рассказал, что в Кишиневе планировалось мероприятие по сельскохозяйственной тематике. «Но я попросил коллег сообщить секретариату организации, что мы не видим, как это можно сделать, пока в нашем регионе идет война»,— сказал Игорь Гросу. По информации “Ъ”, спикер имел в виду заседание под эгидой комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, которую возглавляет депутат молдавского парламента Владимир Боля.

На брифинге 18 мая про отношения с Молдавией отдельно высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание на то, что 13 мая «Почта Молдовы» заявила о временном прекращении по техническим причинам приема всех почтовых отправлений в РФ. «Хочу напомнить то, что вроде бы было хорошо известно: в Молдавии свыше 220 тыс. российских граждан. Численность же молдавской диаспоры в России составляет более 200 тыс. человек. Решение "Почты Молдовы" ущемляет в первую очередь право жителей наших стран поддерживать деловые гуманитарные и личные контакты»,— сказала госпожа Захарова. По ее словам, хотя власти Молдавии не присоединялись к санкциям, которые Запад ввел и продолжает вводить против России, «различные структуры страны на деле применяют антироссийские санкции в банковской сфере и в области реэкспорта российских товаров».

«Упомянутые действия, равно как и некоторые другие шаги и заявления официального Кишинева, заставляют усомниться в реальной приверженности руководства страны нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией. Знаю, что в Кишиневе очень чувствительны к нашим заявлением, и хотела бы сказать, что мы не менее чувствительны к их действиям»,— предупредила дипломат, призвав Кишинев «воздерживаться от действий, которые наносят ущерб отношениям с Россией, и не идти на поводу у сил, которые стремятся вовлечь Республику Молдова в антироссийскую кампанию».

Владимир Соловьев