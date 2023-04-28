Правительство Молдавии намерено расторгнуть множество соглашений с СНГ

Правительство Молдавии в ближайшее время готовится официально расторгнуть большое количество соглашений, которые были заключены в рамках СНГ. Об этом сообщил госсекретарь молдавского правительства Артур Мижа.

«Процесс анализа множества соглашений, заключенных в рамках СНГ, будет ускорен, нужно как можно скорее подготовить соответствующие предложения по их денонсации»,— рассказал господин Мижа, выступая в парламенте страны (цитата по Sputnik Молдова). Он подчеркнул, что вскоре решения о выходе Молдавии из подписанных в рамках СНГ договоров будут рассматриваться «почти на каждом заседании» парламента.

Сегодня, 28 апреля, молдавские депутаты в первом чтении голосовали за проект о денонсации соглашений о создании и деятельности межгосударственной телерадиокомпании «Мир» (освещает новостную повестку стран СНГ).

Власти Молдавии в 2022 году вскоре после начала военной операции на Украине заявили о намерении выйти из СНГ. Год назад Кишинев, по сути, приостановил свою работу в ключевых органах Содружества Независимых Государств (СНГ), таких как Совет глав государств, Совет глав правительств и Совет министров иностранных дел.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Главное — не Содружество и не участие».

Александр Кислов