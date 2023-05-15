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Коммерсантъ FM
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Председатель парламента Молдавии инициировал выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что республика выйдет из Межпарламентской ассамблеи СНГ. По его словам, членство в СНГ не помогло Молдавии решить имеющиеся проблемы — в частности, в экономике, а также с урегулированием приднестровского конфликта.

Фото: Андрей Мардарь, Коммерсантъ

Фото: Андрей Мардарь, Коммерсантъ

«В качестве председателя парламента после многочисленных разговоров с народом, с представителями партии, с президентом и правительством сообщаю, что мы решили принять решение о выходе из МПА СНГ. Это первый шаг, на уровне правительства и парламента мы предпримем и другие шаги»,— объявил господин Гросу на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что на следующем заседании постоянного бюро парламента официально предложит премьер-министру Дорину Речану денонсировать соглашение о присоединении Молдавии к Межпарламентской ассамблее СНГ. После этого соответствующую инициативу планируется одобрить в парламенте.

Межпарламентская ассамблея — межгосударственный орган Содружества Независимых Государств, работает с 1992 года. Состоит из парламентских делегаций стран-участниц. Представителей делегаций назначают или избирают национальными парламентами.

Власти Молдавии в 2022 году, вскоре после начала российской военной операции на Украине, заявили о намерении выйти из СНГ. Год назад Кишинев, по сути, приостановил свою работу в ключевых органах СНГ, таких как Совет глав государств, Совет глав правительств и Совет министров иностранных дел. В конце апреля молдавское правительство сказало, что расторгнет множество соглашений с СНГ.

О ситуации в республике — в материале «Ъ» «Отношения хуже есть куда».

Лаура Кеффер

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