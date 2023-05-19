Росавиация выдала разрешение Georgian Airways на рейсы между Тбилиси и Москвой

Росавиация сообщила, что «основываясь на принципах взаимности», выдала разрешение на выполнение полетов по маршруту Тбилиси — Москва — Тбилиси авиакомпании Georgian Airways. Теперь грузинская авиакомпания сможет осуществлять полеты с частотой семь раз в неделю.

Сегодня российская авиакомпания «Азимут» выполнила первый рейс из Москвы в Тбилиси. Грузинская оппозиция из-за этого устроила в аэропорту протесты. Полиция задержала шесть человек..

Разрешение на полеты в Грузию также получила российская авиакомпания Red Wings. Со 2 июня она будет выполнять рейсы по маршруту Сочи—Тбилиси—Сочи и Москва—Кутаиси—Москва три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. «Азимут» же будет выполнять семь прямых рейсов в неделю по маршруту Москва—Тбилиси.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний. С 15 мая он отменил визовый режим для граждан Грузии. 19 мая самолет «Азимута» совершил первый за последние четыре года прямой рейс между Россией и Грузией.

Подробнее о турах в Грузию — в материале «Ъ».

Анастасия Ларина