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Коммерсантъ FM
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В Киеве произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

В северных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли в Киеве, Киевской, Черниговской и Житомирской областях, сообщило издание «Страна.ua».

Киевская областная военная администрация заявила о работе средств противовоздушной обороны. О разрушениях не сообщается.

В последние недели в Киеве участились случаи объявления воздушной тревоги. 4 мая власти украинской столицы заявляли о самой высокой интенсивности ударов по городу с начала года. 8 мая господин Кличко говорил, что город подвергся самой массовой атаке беспилотников с начала боевых действий. 16 мая городские власти рассказывали об «исключительной по плотности» атаке.

Накануне, 19 мая, поздно вечером был атакован Мариуполь. Власти Донецкой народной республики обвинили вооруженные формирования Украины в нанесении удара с использованием дальнобойных ракет.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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