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Коммерсантъ FM
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В Киеве заявили о самой высокой интенсивности ударов по городу с начала года

Воздушная тревога в Киеве длилась больше 3,5 часа. Военная администрация города заявила, что столица подвергается ударам третий раз с начала мая. Утверждается, что такой интенсивности ударов не было с начала 2023 года.

«Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года!» — говорится в комментарии главы городской военной администрации Сергея Попко в Telegram-канале администрации.

По утверждению Киева, все ракеты и беспилотники были сбиты. Как говорится в сообщении городской администрации, никто не пострадал, серьезных повреждений не обнаружено.

Россия возобновила массированные обстрелы Украины в октябре 2022 года после подрыва Крымского моста. Накануне, 3 мая, Москва обвинила Киев в попытке атаки на резиденцию Владимира Путина в Кремле с использованием беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности к инциденту.

Подробнее об атаке на Кремль — в материале «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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