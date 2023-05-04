В Киеве заявили о самой высокой интенсивности ударов по городу с начала года

Воздушная тревога в Киеве длилась больше 3,5 часа. Военная администрация города заявила, что столица подвергается ударам третий раз с начала мая. Утверждается, что такой интенсивности ударов не было с начала 2023 года.

«Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года!» — говорится в комментарии главы городской военной администрации Сергея Попко в Telegram-канале администрации.

По утверждению Киева, все ракеты и беспилотники были сбиты. Как говорится в сообщении городской администрации, никто не пострадал, серьезных повреждений не обнаружено.

Россия возобновила массированные обстрелы Украины в октябре 2022 года после подрыва Крымского моста. Накануне, 3 мая, Москва обвинила Киев в попытке атаки на резиденцию Владимира Путина в Кремле с использованием беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности к инциденту.

Подробнее об атаке на Кремль — в материале «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».