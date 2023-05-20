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Коммерсантъ FM
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Власти ДНР заявили, что Мариуполь был атакован дальнобойными ракетами

В направлении Мариуполя было выпущено четыре дальнобойные ракеты, сообщило представительство Донецкой народной республики в «Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины». СЦКК заявил в Telegram, что снаряды были запущены c северо-запада, со стороны вооруженных формирований Украины.

Незадолго до появления заявления СЦКК СМИ сообщили о звуках взрывов в Мариуполе. Несколько взрывов прогремело в юго-западной части города, сообщал источник ТАСС в силовых структурах ДНР. Собеседник «Известий» в администрации города говорил, что взрывы произошли на окраине Мариуполя. О разрушениях не сообщалось.

Всего за сутки представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 48 фактов «ведения огня со стороны ВФУ»: 13 обстрелов на донецком направлении, 31 — на горловском, 3 — на волновахском, 1 — на мариупольском. Утверждается, что со стороны Украины было выпущено больше 170 единиц различных боеприпасов. Пострадали два мирных жителя, повреждены 13 жилых домов.

Передача Украине дальнобойных ракет остается спорной темой среди союзников. Великобритания ранее в мае передала Киеву такие снаряды — крылатые ракеты Storm Shadow. Однако США по-прежнему не планируют направлять Украине свои ракеты ATACMS. По информации СМИ, Вашингтон опасается, что Киев будет использовать снаряды для ударов вглубь России.

О поддержке Украины со стороны Великобритании — в материале «Ъ» «Лондон дал ученью свет».

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