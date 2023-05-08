Мэр Киева Кличко сообщил о самой массовой атаке беспилотников с начала боевых действий

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ночью украинская столица подверглась самой массовой атаке с начала специальной военной операции. Всего было запущено 60 дронов, 36 из которых — в направлении Киева, добавил мэр. В командовании воздушных сил Украины ранее говорили о 35 запущенных по столице дронах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gleb Garanich, Reuters Фото: Gleb Garanich, Reuters

Как сообщил господин Кличко, дроны сбили при помощи систем ПВО. В результате погибших нет, пострадали пять человек.

«Обломки нескольких дронов повредили некоторые социальные объекты и жилой многоэтажный дом в Святошинском районе. К счастью, обошлось без жертв. Но ранены пять человек в двух районах города. Трое из них — в многоэтажке. Двух пострадавших госпитализировали, одного из них прооперировали»,— написал Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Минувшей ночью на Украине действовала воздушная тревога в Киевской, Николаевской, Одеccкой, Черниговской областях. Киевская городская военная администрация сообщала, что в результате взрывов в Киеве повредились резервуар с дизельным топливом и газовая труба высокого давления, расположенные в Соломенском районе, возгорания не произошло.

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Лусине Баласян