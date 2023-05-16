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Коммерсантъ FM
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Киевские власти заявили об «исключительной по плотности» атаке по городу

Киев подвергся «исключительной по плотности» атаке, заявил глава городской военной администрации Сергей Попко в Telegram. По его словам, за короткий период было зафиксировано «максимальное количество атакующих ракет».

Господин Попко отметил, что город подвергся нападению в восьмой раз с начала мая. Он назвал атаку «комплексной», так как она велась с разных направлений и различными средствами. Власти утверждают, что большинство целей было уничтожено в небе над Киевом. Глава администрации также сообщил о незначительных разрушениях при падении обломков. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о трех пострадавших.

Ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Сейчас она отменена. Кроме Киева взрывы также произошли в Черниговской области, сообщали местные СМИ.

В последние недели в Киеве участились случаи объявления воздушной тревоги. 4 мая власти Киева заявляли о самой высокой интенсивности ударов по городу с начала года. 8 мая господин Кличко заявлял, что город подвергся самой массовой атаке беспилотников с начала боевых действий.

Военная операция на Украине

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