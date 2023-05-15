Лондон дал ученью свет

Союзники пока не готовы передавать Украине свои боевые самолеты западного образца, однако после турне украинского лидера Владимира Зеленского по странам Европы создание «коалиции истребителей» уже не выглядит несбыточной мечтой для Киева. В Британии, куда господин Зеленский прилетел, предварительно побывав в Италии, Германии и Франции, премьер-министр Риши Сунак пообещал начать обучение украинских пилотов управлению американскими F-16 уже этим летом. Из Европы президент Украины увозит полные пакеты военной помощи и надежды на получение боевой авиации в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обещание премьера Великобритании Риши Сунака начать обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 порадовало президента Украины Владимира Зеленского

Фото: Reuters Обещание премьера Великобритании Риши Сунака начать обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 порадовало президента Украины Владимира Зеленского

Фото: Reuters

Владимир Зеленский последние дни провел в активных разъездах по европейским столицам. Побывав в Финляндии (см. “Ъ” от 4 мая) и Нидерландах (см. “Ъ” от 5 мая), он ненадолго вернулся в Киев, после чего отправился в долгое турне по ключевым союзникам. Получив крупнейший пакет военной помощи в Германии (см. “Ъ” от 15 мая), а до этого в Италии заручившись обещаниями усилить защищенность украинского неба, вечером 14 мая президент Украины улетел во Францию, где президент Эмманюэль Макрон уже готовил для него очередную партию вооружений, состоящую в основном из бронетехники. Из Парижа господин Зеленский отправился в Лондон. И этот, последний этап турне, похоже, оказался для него ключевым.

Главный подарок из Лондона Киев получил еще на прошлой неделе: Британия стала первой страной, решившейся на поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, способных поражать цели на расстоянии до 250 км.

И за это, конечно, Владимир Зеленский не мог отдельно не поблагодарить Риши Сунака. Как показывает история расширения ассортимента военной помощи ВСУ со стороны союзников, кто-то из них должен первым предоставить Украине какой-то новый тип вооружения, чтобы дать пример остальным. Так было с артиллерийскими системами западного образца, системами ПВО, танками.

Кроме того, в Лондоне для президента Украины подготовили половинчатый, но от этого не менее важный шаг по другому вопросу, о решении которого Киев уже давно просит. Как заявил господин Сунак, летом в Великобритании стартует начальный этап подготовки украинских пилотов по управлению самолетами, состоящими на вооружении НАТО. «Это обучение пройдет параллельно с усилиями Великобритании по сотрудничеству с другими странами в предоставлении Украине истребителей F-16»,— заявили на Даунинг-стрит, напомнив, что еще в феврале Риши Сунак пообещал запустить тренировки украинских летчиков. Но тогда конкретные сроки не назывались.

И хотя Лондон подчеркивает, что конкретных планов по поставкам ВСУ истребителей западного образца пока нет, из заявления и принятых решений следует, что это уже не представляется чем-то невероятным.

Накануне Владимир Зеленский призывал канцлера Германии Олафа Шольца принять активное участие в создании «коалиции истребителей». Еще ранее — в Нидерландах — президент Украины заручился поддержкой премьера Марка Рютте, который еще зимой первым из всех западных лидеров выразил готовность передать Киеву F-16, если на то будет общая воля союзников. США, без которых такое решение невозможно, пока отказываются поставлять американские самолеты Украине, ссылаясь на сложности в их техническом обслуживании и нежелании «излишне провоцировать Россию».

Тем не менее Владимир Зеленский не сомневается, что при поддержке европейских партнеров Киев сможет убедить Вашингтон изменить позицию по F-16. «Сегодня мы говорили о реактивных самолетах. Очень важная тема для нас, потому что мы не можем контролировать небо… Я вижу, что в ближайшее время вы услышите некоторые, как я думаю, очень важные решения, но мы должны еще немного поработать над этим»,— прокомментировал перспективы получения западной боевой авиации президент Украины после переговоров с британским премьером. Любопытно, что на вооружении у Великобритании F-16 нет, поэтому, как уточняет пресс-служба Риши Сунака, и передать именно эти самолеты Лондон Киеву не может при всем желании. Другое дело — начать подготовку пилотов, на случай если другие страны все-таки решатся на расширение номенклатуры военных поставок за счет истребителей.

Между тем из Соединенного Королевства Владимир Зеленский, как и из Германии с Францией, увез новый пакет военной помощи.

По мнению Риши Сунака, настал «решающий момент для сопротивления Украины в ужасной агрессивной войне», а потому Лондон решил дополнительно передать Киеву «сотни» ракет ПВО и ударные беспилотники с дальностью полета до 200 км.

Такую помощь Владимир Зеленский высоко оценил. «Вы уже сделали очень много для нас — вы лично, ваше правительство и его величество король, и, конечно, ваш народ, ваше общество. Мы благодарны от всего сердца — от имени всех украинцев, от имени наших солдат»,— сказал он Риши Сунаку.

На визит президента Украины в Лондон оперативно откликнулись в Кремле. К намерению Британии осуществить дополнительные поставки вооружений Украине, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, там относятся «чрезвычайно негативно». «Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди стран, которые продолжают накачку вооружениями Украины. Еще раз повторяем: это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход СВО, но, безусловно, это ведет к дальнейшему разрушению, это ведет к дальнейшим ответным действиям. То есть для Украины это историю делает гораздо сложнее»,— сказал господин Песков. «Весьма негативно», с его же слов, в Москве отнеслись ранее и к передаче ВСУ ракет Storm Shadow.

Алексей Забродин