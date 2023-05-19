ТАСС: в Мариуполе произошло несколько взрывов

Несколько взрывов прогремели в районе старого аэропорта в Мариуполе, сообщил ТАСС представитель силовых структур Донецкой народной республики (ДНР).

«Несколько взрывов прогремело в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта. Причины и последствия уточняются»,— заявил агентству источник в силовых структурах.

Источник «Известий» в администрации города сообщает, что взрывы прогремели на окраине Мариуполе, работала система ПВО.

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Эрдни Кагалтынов