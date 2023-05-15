Минобороны впервые сообщило о перехвате дальнобойной ракеты Storm Shadow

Министерство обороны РФ впервые отчиталось о перехвате и уничтожении британской крылатой ракеты Storm Shadow. Данные огласил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

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Фото: Rept0n1x / Wikimedia Storm Shadow

Фото: Rept0n1x / Wikimedia

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS»,— указал господин Конашенков в ходе брифинга.

О передаче на Украину Storm Shadow стало известно 11 мая — это самые дальнобойные ракеты (до 250 км) из тех, что Запад поставлял ВСУ. Впервые Storm Shadow ВСУ применили 12 мая для ударов по Луганску, сообщало представительство ЛНР в СЦКК в Telegram. Из-за обстрелов 12 и 13 мая власти региона приняли решение отключить там мобильный интернет.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба