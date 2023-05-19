Звезды Джидды

Саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в Джидде ознаменовался двумя важными событиями. На нем впервые за 12 лет присутствовал президент Сирии Башар Асад. Но это событие было ожидаемым, зато участие в саммите президента Украины Владимира Зеленского стало полной неожиданностью. Украинский лидер попытался заручиться поддержкой арабских стран, разыграв карту защиты от России мусульманской общины Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Джидды, Саудовская Аравия, 19 мая 2023 года

Фото: Saudi Press Agency / AP Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Джидды, Саудовская Аравия, 19 мая 2023 года

Фото: Saudi Press Agency / AP

«Главный призыв, который я хочу оставить здесь, в Джидде, благородный призыв ко всем вам — способствовать защите наших людей, включая украинское мусульманское сообщество»,— заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите ЛАГ в саудовском городе Джидда. По его словам, особенно в защите нуждаются мусульмане Крыма. Вместе с президентом Украины в Саудовскую Аравию в составе украинской делегации прилетел экс-лидер запрещенного в РФ «Меджлиса крымскотатарского народа» Мустафа Джемилев.

Тема исламской солидарности имеет принципиальное значение для всех мусульман. И Киев решил сыграть на этом, надеясь убедить арабские страны занять проукраинскую позицию. До сих пор арабские лидеры, особенно в странах Персидского залива, пытались соблюдать подчеркнутый нейтралитет и не разрывали контактов с Москвой. Продолжилось и экономическое сотрудничество с РФ, несмотря на западные санкции. Хотя последние вынуждают действовать очень осторожно. Кроме того, для арабского мира происходящее на Украине воспринимается как противостояние между Россией и Западом, что вызывает если не сочувствие, то понимание действий Москвы. Неслучайно в ходе своего выступления господин Зеленский выразил сожаление, что в мире и среди присутствующих в зале есть те, кто закрывает глаза на происходящее на Украине.

«Я здесь для того, чтобы каждый смотрел честно. Как бы ни старались влиять русские, но самостоятельность все же должна быть»,— не очень складно сказал президент Украины.

Помимо выступления на саммите Владимир Зеленский также провел отдельные встречи — с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, вице-президентом ОАЭ Мансуром бен Зайдом Аль Нахайяном, наследным принцем Кувейта Машаалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом и вице-премьером Омана по международным отношениям и сотрудничеству Асадом бен Тариком Аль Саидом. Среди обсуждаемых с арабскими лидерами тем были энергетическая безопасность, гуманитарное сотрудничество, а также поддержка украинской мирной инициативы. Особая благодарность была выражена Саудовской Аравии за посредничество в обмене пленными. Господин Зеленский также пригласил Мухаммеда бен Сальмана посетить Киев.

Напомним, что Эр-Рияд активно принимает участие в обмене пленными. Так, в сентябре благодаря усилиям саудовского королевства и Турции на свободе оказались 55 российских военных и экс-депутат Верховной рады Виктор Медведчук, а также 215 украинцев, включая командиров батальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и десять иностранцев, воевавших на стороне Киева. Ключевую роль в освобождении иностранцев и господина Медведчука сыграл лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. И в дальнейшем Эр-Рияд продолжил свое посредничество. О его участии в обменах военнопленными упоминал в марте глава МИД РФ Сергей Лавров.

Саудовцы также пытались выступать посредниками между Москвой и Киевом и по более широкому кругу вопросу. В частности, в конце февраля — начале марта глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан посетил обе столицы, выразив желание королевства «сделать все возможное, чтобы уменьшить остроту боевых действий». Эту мысль на саммите ЛАГ развил и Мухаммед бен Сальман. «Мы подтверждаем позицию королевства в поддержку всего, что способствует снижению остроты кризиса на Украине, препятствует ухудшению гуманитарной ситуации, а также выражаем готовность королевства продолжать посреднические усилия между Российской Федерацией и Украиной»,— заявил он.

Для Саудовской Аравии приглашение Владимира Зеленского на саммит стало примером многовекторной и активной дипломатии, которая не ориентируется на внешних игроков. В то же время приезд украинского президента в Джидду не мог не порадовать Запад, где давно пытаются отвратить арабские страны от поддержки России.

Напротив, участие в саммите ЛАГ президента Башара Асада вызвало недовольство в США и Европе, зато порадовало Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (справа) с президентом Сирии Башаром Асадом (в центре) перед саммитом ЛАГ в Джидде, 19 мая 2023 года

Фото: Reuters Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (справа) с президентом Сирии Башаром Асадом (в центре) перед саммитом ЛАГ в Джидде, 19 мая 2023 года

Фото: Reuters

В отличие от неожиданного приезда в Джидду Владимира Зеленского приезд туда Башара Асада был запланирован. Участие Сирии в ЛАГ было заморожено в 2011 году, в разгар волнений в этой стране. Но в начале мая текущего года арабские страны сменили гнев на милость, придя к выводу, что лучше восстановить диалог с Дамаском и иметь влияние на происходящее в Сирии, чем бойкотировать ее. Особую роль в этом сыграли ОАЭ и Саудовская Аравия. Однако это решение не было единогласным. Особенно активно против возвращения Сирии в ЛАГ выступал Катар. Тем не менее эмир Катара Тамим бен Хамад приехал в Джидду и, как сообщает агентство SANA, даже обменялся рукопожатием и парой слов с президентом Асадом. Правда, эмир очень быстро покинул саммит, не сделав заявлений.

Еще одна интересная деталь, приведенная сирийской газетой «Аль-Ватан»: президент Сирии и сопровождавшая его делегация демонстративно отложили наушники для синхронного перевода во время выступления Владимира Зеленского. Правда, сам Башар Асад, как и глава МИД Сирии Фейсал Микдад, отлично понимает английский, на котором выступал президент Украины. Но жест был очевидный, особенно с учетом того, что в прошлом году Дамаск и Киев разорвали дипломатические отношения. Первым на этот шаг пошла украинская сторона после признания Сирией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Марианна Беленькая