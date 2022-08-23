Борцы с гегемонией

Состоявшиеся во вторник в Москве переговоры глав МИД РФ и Сирии Сергея Лаврова и Фейсала Микдада прошли на фоне упорно циркулирующих в СМИ сообщений о возможных контактах на высшем уровне между Анкарой и Дамаском при активном российском посредничестве. Оба министра комментировали эту тему сдержанно, зато охотно говорили о совместном противостоянии «гегемонии Запада». В этом вопросе позиции России и Сирии полностью совпадают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы МИД РФ и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад были едины во мнении: Россия и Сирия вместе еще с рядом стран, «которые выступают за уважение международного права», противостоят гегемонии Запада

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Главы МИД РФ и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад были едины во мнении: Россия и Сирия вместе еще с рядом стран, «которые выступают за уважение международного права», противостоят гегемонии Запада

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ситуация в мире становится все более напряженной и сложной в результате курса Запада под "водительством" Соединенных Штатов на установление однополярного миропорядка. Этот агрессивный и, по сути дела, неоколониальный курс проявляется в регионе Ближнего Востока и севера Африки, в обстановке на Украине и вокруг нее, да и в целом на постсоветском пространстве» — с таких слов глава МИД РФ Сергей Лавров начал переговоры со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом и тем самым задал тон всей встрече.

Из обнародованных двумя министрами тезисов следовало, что Россия и Сирия вместе с еще с рядом стран, «которые выступают за уважение международного права», противостоят гегемонии Запада.

Господин Микдад не раз подчеркнул, что Дамаск полностью поддерживает Москву в ее противостоянии Западу — именно так сирийцы расценивают цели российской «специальной военной операции» на Украине.

Сирийский министр высказал эту мысль с восточной витиеватостью. «Позвольте передать через вас приветствие его превосходительства президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Путину с пожеланиями здоровья, а также чтобы сопутствовала победа в военной операции, которая проводится на Украине во имя всего человечества»,— обратился Фейсал Микдад к Сергею Лаврову.

Сирийский министр указал также точку отсчета, откуда идут все проблемы с Западом, вспомнив, что благодаря большевикам в 1917 году стали известны детали тайного плана Великобритании и Франции о разделе ближневосточных территорий Османской империи на сферы влияния, известного как Соглашение Сайкса—Пико. К договоренности Лондона и Парижа планировала присоединиться и Российская империя, рассчитывая получить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. Революция в России кардинально изменила ситуацию. «Запад есть Запад, Восток есть Восток»,— философски заключил господин Микдад, цитируя Редьярда Киплинга. Россия, как следовало из его слов, была безоговорочно причислена им к Востоку.

Впрочем, присутствовавшие на переговорах журналисты уже не раз слышали о союзе России и Сирии против мирового зла. Не стало новостью и заявление о полной поддержке Дамаском действий Москвы, вылившейся в том числе в признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Большинству следивших за переговорами представителей СМИ хотелось бы знать, что происходит между Сирией и Турцией и какова в этом роль России.

9 августа, спустя несколько дней после состоявшихся в Сочи переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, турецкая газета Turkiye со ссылкой на источники сообщила, что российский лидер предложил коллеге поговорить с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы решить проблемы на сирийско-турецкой границе. Напомним, что с середины мая господин Эрдоган угрожает начать наземную военную операцию на территории Сирии против курдских Отрядов народной самообороны, которые Анкара причисляет к террористам. Целью операции называют создание 30-километровой буферной полосы на границе. Москва, как и многие другие международные игроки, выступила против ее проведения. С начала 2019 года Россия предлагает Турции и Сирии вернуться к Аданским соглашениям 1998 года, согласно которым ответственность за то, чтобы на территорию Турции со стороны Сирии не проникали курдские боевики, должны нести сирийские войска. Турции позволялось преследовать террористов, заходя на 5 км вглубь Сирии.

Судя по публикации Turkiye, реализацию этой идеи и предлагал в очередной раз обсудить Владимир Путин турецкому и сирийскому коллегам. Но если раньше турецкая сторона не проявляла к этой идее особого интереса, то теперь, как оказалось, Анкара не против диалога с Дамаском — вопрос, на каком уровне.

11 августа глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Владимир Путин действительно предлагал президенту Турции встретиться с Башаром Асадом, но господин Эрдоган предпочел общаться через представителей разведок двух стран. «С Сирией в настоящее время не может быть речи о прямых контактах. Начаты переговоры по линии спецслужб»,— сказал турецкий министр, напомнив, что прошлой осенью он уже встречался с Фейсалом Микдадом в Белграде. Да и о контактах между разведками также не раз уже сообщалось.

После комментария господина Чавушоглу тема контактов между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом не иссякла. В арабских и турецких СМИ появилась информация, что два президента могут встретиться на предстоящем в сентябре саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. И это действительно могло быть уместно — не переговоры, а мимолетный контакт на полях мероприятия, который позволил бы разрядить обстановку, стать приятным бонусом для Москвы и при этом ни к чему не обязывал бы Анкару и Дамаск. Однако в этот раз Мевлют Чавушоглу опроверг информацию. «Сообщения о том, что такая встреча будет на саммите ШОС, не соответствуют действительности. Асада туда не пригласили»,— сказал он во вторник в интервью турецкому телеканалу Haber Global. Что, в общем, не означает, что такой вариант не рассматривался.

Со своей стороны, Фейсал Микдад, отвечая на вопросы журналистов в Москве, отметил, что Турция должна прекратить оккупацию сирийской территории и поддержку террористических группировок, а также вмешательство во внутренние дела Сирии. По его словам, это не условия, а прелюдия к возможным переговорам. В то же время Сергей Лавров постарался уйти от темы, указав, что его коллега уже все объяснил. Он лишь напомнил, что Москва всегда выступала за диалог между Анкарой и Дамаском, и добавил, что «главное — не допускать каких-то новых военных действий и договариваться по дипломатическим каналам на основе тех политических принципов, которые и раньше существовали в отношениях между Сирией и Турцией», то есть Аданских соглашений. А для этого встреча президентов Эрдогана и Асада пока не нужна, детали можно обговаривать и на уровне разведок и министров.

Так что особых новостей журналистам по итогам переговоров глав МИД РФ и Сирии узнать не удалось, разве что стало известно, что Фейсал Микдад после визита в Москву отправляется в Абхазию, а российский министр надеется в ближайшее время встретиться со своим иранским коллегой Хосейном Амир-Абдоллахианом. Где именно, он не уточнил.

Марианна Беленькая