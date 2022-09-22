Обменный принц

Москва и Киев провели крупнейший с начала военной операции обмен пленными. С одной стороны на свободе оказались 55 российских военных и экс-депутат Верховной рады Виктор Медведчук, с другой — 215 человек, включая командиров батальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и иностранцев, воевавших на стороне Киева. Такой результат стал возможен благодаря двум международным игрокам — Турции, давно претендующей на роль главного посредника, и Саудовской Аравии, ранее не замеченной в активности на украинском направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ключевую роль в освобождении десятерых пленных иностранцев, воевавших в рядах ВСУ, сыграл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман (на фото), выступивший в качестве посредника

Фото: Ayman DAJAA / Jordanian Royal Palace / AFP Ключевую роль в освобождении десятерых пленных иностранцев, воевавших в рядах ВСУ, сыграл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман (на фото), выступивший в качестве посредника

Фото: Ayman DAJAA / Jordanian Royal Palace / AFP

«В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность»,— сказал утром в четверг представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, не называя конкретных имен. Впоследствии глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что освобождено 55 военных и еще один человек — бывший депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук.

В свою очередь, украинская сторона заявила об освобождении 215 человек. В их числе — десять иностранцев, воевавших на стороне Киева (британцы, американцы, марокканец, швед и хорват). Они из плена отправились в Саудовскую Аравию, которая сыграла роль посредника. Вскоре, как ожидается, бойцы смогут вернуться в свои родные страны. А в число освобожденных украинцев вошли, среди прочих, бойцы батальона «Азов», которые участвовали в боях за Мариуполь. При этом пятеро лидеров «Азова» до конца боевых действий, согласно условиям сделки, должны будут оставаться в Турции. «Они будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией президента Турции (Реджепа Тайипа Эрдогана.— “Ъ”). На время до конца войны. Но мы обеспечим их семьям возможность с ними видеться»,— пообещал президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что именно президент Эрдоган еще в начале недели первым анонсировал подготовку к обмену. Сделал он это в интервью американскому телеканалу PBS.

При этом оно запомнилось благодаря другим ярким высказываниям турецкого лидера. Когда журналисты спросили президента, можно ли позволить России сохранить за собой территории Украины, занятые с февраля (что и предполагается сделать в результате референдумов в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.— “Ъ”), он решительно ответил: «Нет, несомненно, нет». И добавил: «Когда мы говорим о взаимовыгодном соглашении, мы имеем в виду вот что. Если на Украине будет установлен мир, возвращение земель, которые были заняты, будет действительно важным. Мы этого и ожидаем».

Подобная риторика господина Эрдогана, кажется, идет вразрез с политикой Москвы. Однако эксперты по региону, которых опросил “Ъ”, убеждены: именно уникальная возможность турецкого лидера находить общий язык как с Россией, так и с Западом делает его практически незаменимым переговорщиком по Украине. «В интервью американскому телеканалу Эрдоган высказал также много тезисов, который можно счесть пророссийскими, но они остались незамеченными,— заявил “Ъ” эксперт по турецким СМИ, автор Telegram-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев.— Например, когда президента спросили о якобы имеющих место массовых захоронениях, обнаруженных после ухода российских войск, он ответил, что это предмет для международного расследования при участии ООН. То есть он не стал бездоказательно обвинять Россию в военных преступлениях. Турция действует на перспективу и уверена, что какой-то мир рано или поздно будет достигнут».

Ту же мысль в беседе с “Ъ” развил и турецкий политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Хасан Селим Озертем. «Обмен был бы невозможен без участия спецслужб двух стран, и, по-моему, таким образом Россия дает сигнал: мы будем защищать наши интересы всеми возможными путями, однако окно для диалога остается открытым,— считает господин Озертем.— Этот сигнал прежде всего адресован Западу, который находится в контакте с Анкарой. Эскалация, на которую идет Россия, организуя референдумы и мобилизацию, должна лишь подтолкнуть стороны к диалогу, так как страны Запада тоже страдают от сложившейся ситуации. И здесь стоит добавить, что Турция, взяв на себя роль переговорщика, принимает немалые риски — ведь США уже угрожают ей санкциями, например, за работу платежной системы "Мир" в турецких банках».

Так или иначе, Турции к такой роли не привыкать. А вот участие в обмене Саудовской Аравии стало сюрпризом.

«Исходя из интересов Его Высочества наследного принца (Мухаммеда бен Сальмана.— “Ъ”) и в продолжение его усилий по принятию гуманитарных инициатив в отношении российско-украинского кризиса, Его Высочеству удалось выступить посредником в освобождении десяти заключенных из пяти стран в рамках процесса обмена пленными»,— говорилось в тексте, опубликованном саудовским государственным информагентством SPA. А еще утром в среду появилась информация, что Мухаммед бен Сальман принял Рустама Умарова, советника и специального представителя президента Украины, который отвечает за связи со странами Ближнего Востока. Как говорилось в сообщении по итогам встречи, наследный принц подтвердил «поддержку королевством всех международных усилий, направленных на политическое урегулирование кризиса в Украине».

С самого начала боевых действий на Украине арабские страны пытались проявить себя в качестве посредников между Москвой и Киевом. Была создана контактная группа по Украине в рамках Лиги арабских стран, чьи представители неоднократно общались с обеими сторонами конфликта. Очередные контакты группы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоялись в четверг в Нью-Йорке. Там же происходят и двусторонние переговоры российского министра с многочисленными арабскими коллегами. Но удачи добилась пока лишь Саудовская Аравия.

Для Мухаммеда бен Сальмана дипломатическая победа очень важна, учитывая, что в западном мире к нему относятся как к изгою из-за нарушений прав человека в королевстве, а также из-за подозрений в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашокджи. Между тем по итогам обмена пленными благодарности наследному принцу Саудовской Аравии высказали, в частности, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, а также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Таким образом, Мухаммед бен Сальман оказался явным бенефициаром этой сделки.

Кирилл Кривошеев, Марианна Беленькая