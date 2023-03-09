Эр-Рияд все продолжает посредничать

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан прилетел в Москву через десять дней после посещения Киева и подтвердил, что Эр-Рияд готов приложить все усилия для урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал работу саудовских партнеров полезной. Но при этом в очередной раз подчеркнул, что Киев отказывается от переговоров. Это понимают и в Эр-Рияде, где пока сочли нужным сосредоточиться на проблемах, которые поддаются решению. Так, Саудовская Аравия играет важную роль в процессе обмена пленными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров и принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров и принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Украина стала первой темой, которую затронул Фейсал бен Фархан на пресс-конференции по итогам состоявшихся в четверг переговоров с Сергеем Лавровым. По словам саудовского министра, Эр-Рияд подтверждает приверженность политическому урегулирования кризиса между Москвой и Киевом.

В Москву принц Фейсал прилетел через десять дней после посещения Киева — первого подобного визита за все 30 лет существования саудовско-украинских дипломатических отношений. «Королевство Саудовской Аравии хотело бы сделать все возможное, чтобы уменьшить остроту боевых действий. Как известно, любая война завершается диалогом за столом переговоров. Но, конечно, все это должно происходить в духе уважения к международному праву»,— сказал саудовский министр в Киеве. Он пообещал, что Эр-Рияд продолжит сотрудничество с «украинскими друзьями» в вопросах, касающихся прекращения боевых действий, так как это затрагивает не только Украину, но и весь мир. От имени королевства он также пообещал выделить Киеву около $400 млн, из которых $100 млн пойдут на гуманитарные нужды, а остальное — на закупку нефтепродуктов.

Напомним, что с начала активных боевых действий на Украине Саудовская Аравия, как и другие арабские страны, тщательно пытается сохранять баланс в отношениях между Москвой, с одной стороны, и Киевом вместе с Западом — с другой. Во многом благодаря Эр-Рияду сохранилось и продолжает действовать соглашение ОПЕК+, которое не позволило снизить цены на нефть, как на это надеялся Вашингтон.

Несмотря на то что год назад Саудовская Аравия голосовала в ООН за резолюцию, призывающую РФ вывести войска с Украины, де-факто это почти не отразилось на российско-саудовских отношениях.

Напротив, наблюдается невиданная ранее активность в развитии бизнес-связей, хотя в 2022 году товарооборот снизился с $2,2 млрд до $1,6 млрд. Большая часть этой суммы приходится на экспорт российской сельхозпродукции, который в 2022 году беспрецедентно вырос на 49,9% и приблизился, как отметил посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов в интервью «РИА Новости», к $1 млрд. А на днях агентство Reuters сообщило, что РФ начала экспортные поставки дизельного топлива в саудовские порты в поисках новых рынков сбыта после вступления в силу эмбарго ЕС. По словам трейдеров, российское дизтопливо после переработки может быть реэкспортировано в другие страны в обход санкций. Кроме того, Саудовская Аравия импортирует российский мазут в качестве топлива для своих электростанций, высвобождая больше своей сырой нефти для экспорта. И, как заверил в Москве Фейсал бен Фархан, Саудовская Аравия (несмотря ни на что) стремится к укреплению и развитию отношений с Россией на всех уровнях.

Одновременно Саудовская Аравия активно подключилась к посредничеству между Москвой и Киевом. Так, в сентябре благодаря усилиям Эр-Рияда и Анкары состоялся крупнейший с начала боевых действий обмен пленными. С одной стороны, на свободе оказались 55 российских военных и экс-депутат Верховной рады Виктор Медведчук, с другой — 215 украинцев, включая командиров батальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и иностранцев, воевавших на стороне Киева. Ключевую роль в освобождении иностранцев, а также господина Медведчука сыграл лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Еще в августе к нему с просьбой посодействовать в обмене Виктора Медведчука на британских граждан, воевавших на Украине и взятых в плен, обращалась жена украинского политика Оксана Марченко. И на этом миссия Эр-Рияда не завершилась.

В середине февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Фейсал бен Фархан заявил, что наследный принц продолжает принимать участие в переговорах между Россией и Украиной по обмену военнопленными. По словам министра, Эр-Рияд не наблюдает признаков скорого прекращения боевых действий, и сейчас нет места для «реального компромисса», но «небольшие инициативы, которые можно начать использовать», могут в будущем облегчить процесс урегулирования. В том же духе и очень осторожно принц Фейсал говорил и в Москве.

Отвечая на вопросы, принц отметил, что Саудовская Аравия «готова работать со всеми сторонами для поиска мирного решения».

«Ранее мы уже выдвигали определенные инициативы, в том числе что касалось обмена военнопленными. Эта операция проходила под личным контролем наследного принца, мы благодарны российской стороне и, конечно, продолжим обсуждать возможности для облегчения диалога между сторонами»,— сказал Фейсал бен Фархан.

Зато российский министр оказался более щедр на подробности. «Их (обменов пленными.— “Ъ”) состоялось уже несколько, включая один совсем недавно, буквально позавчера. В значительной степени договоренности, которые позволили это реализовать, были достигнуты при содействии Саудовской Аравии и ряда других арабских государств. Мы за это признательны и считаем, что это важно продолжать»,— отметил он.

При этом, по словам Сергея Лаврова, инициативы Эр-Рияда не ограничиваются только обменом пленными. «По многим другим аспектам, которые сейчас так или иначе обсуждаются, Саудовская Аравия искренне заинтересована искать общеприемлемые решения. Мы это высоко ценим и считаем полезным вкладом в усилия, которые Россия приветствовала бы для начала серьезного разговора с Украиной»,— подчеркнул глава МИД РФ. В то же время он уже традиционно посетовал, что в Москве не видят со стороны Киева «никакого желания серьезный разговор начинать».

Марианна Беленькая