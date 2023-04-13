Сирия восстанавливает семейные связи

В пятницу в саудовской Джидде представители монархий Персидского залива обсудят вопрос, готовы ли они дать согласие на возвращение Сирии в «арабскую семью». Единодушия нет, к тому же на арабов давят США, которые выступают резко против любой легитимизации сирийских властей. Однако процесс нормализации отношений Дамаска с другими арабскими столицами уже вряд ли можно остановить. Так, накануне Саудовскую Аравию с первым за 12 лет визитом посетил глава МИД Сирии Фейсал Микдад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы МИД Саудовской Аравии и Сирии принц Фейсал бин Фархан бин Абдулла (справа) и Фейсал Мекдад

Фото: Reuters Главы МИД Саудовской Аравии и Сирии принц Фейсал бин Фархан бин Абдулла (справа) и Фейсал Мекдад

Фото: Reuters

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) соберется в пятницу в Джидде. Главная задача — согласовать позицию относительно возможности возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). На встрече также будут присутствовать главы МИД Египта, Иордании и Ирака. Саммит ЛАГ должен состояться 19 мая в Эр-Рияде. И, как ранее сообщало агентство Reuters, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд планирует пригласить на него президента Сирии Башара Асада.

ЛАГ как структура уже давно не играет значимой роли на политической арене, но возвращение Сирии в эту организацию может стать важным шагом для легитимизации власти Башара Асада. Кроме того, это откроет Дамаску возможность развивать торговые связи с соседями, а также получать экономическую помощь и инвестиции от монархий Залива. Правда, у тех, кто пойдет на контакт с Дамаском, есть риск оказаться под американскими и европейскими санкциями, но на Востоке всегда умели находить варианты.

Напомним, что членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года, спустя несколько месяцев после начала сирийского конфликта. Примерно тогда же многие арабские страны разорвали дипломатические отношения с Дамаском. Условием нормализации был объявлен поиск политического решения в Сирии, то есть компромисса между властями и оппозицией. Однако с тех пор все попытки международного сообщества урегулировать внутрисирийские разногласия потерпели крах.

Постепенно в арабских столицах пришли к выводу, что изоляция Сирии ни к чему не приводит и надо вновь начать взаимодействие с Башаром Асадом. Тем более что, лишившись партнеров в арабском мире, Дамаск резко активизировал отношения с Тегераном.

Укрепление военных, политических и экономических позиций Ирана в Сирии воспринималось арабскими странами как потенциальная угроза.

Постепенное восстановление контактов с Дамаском началось в 2018 году. Первыми на это пошли ОАЭ и Бахрейн. Тогда же встал и вопрос о возвращении Сирии в ЛАГ, однако этому противились Саудовская Аравия и Катар, которые все эти годы активно поддерживали сирийскую оппозицию — как ее политические, так и военные структуры. В Дохе до сих пор подчеркивают, что свою позицию не меняли. Объявляя на этой неделе об участии во встрече в Джидде премьер-министра и министра иностранных дел Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани, в МИД Катара заявили, что «необходима реакция сирийского режима на ожидания сирийского народа».

По данным американской газеты The Wall Street Journal, помимо Катара по меньшей мере еще четыре члена ЛАГ против возвращения Сирии в ЛАГ. Это Марокко, Кувейт, Катар и Йемен. Сообщается, что колеблется и Египет, хотя в последние месяцы отношения между Каиром и Дамаском существенно потеплели. Информацию о раздумьях Египта подтверждает и катарский сайт The Middle East Eye. Со ссылкой на источники он указывает, что Каир «опасается возвращения Дамаска в арабское лоно из-за угрозы санкций США».

В последние недели Вашингтон уже не раз давал понять, что против любых действий, которые приведут к легитимизации режима Башара Асада. США настаивают на том, что сначала Дамаск должен пойти на уступки оппозиции.

В частности, на прошлой неделе стало известно, что директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Эр-Рияд, где выразил недовольство курсом саудовских властей на восстановление отношений с Ираном и Сирией. Однако саудовцев, в отличие от египтян более зависимых от США, это не напугало.

Еще в 2018 году наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман допускал возможность диалога с президентом Сирии при условии, что Дамаск прекратит сближение с Тегераном. Однако после того, как в марте Эр-Рияд и Тегеран объявили о восстановлении дипломатических отношений, вопрос об иранском присутствии в Сирии перестал быть главным препятствием, хотя проблема не исчезла. Тем не менее Мухаммед бен Сальман решил, что ему важна роль миротворца, и после налаживания контактов с Ираном вплотную занялся конфликтами в Сирии и Йемене.

В то же время Эр-Рияд демонстрирует, что его курс на диалог с Дамаском не отменяет необходимости поиска политического решения в Сирии. Именно на этом был сделан акцент в ходе неожиданного визита в Джидду главы МИД Сирии Фейсала Микдада и его встречи с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом.

Совместное заявление министров по итогам состоявшихся в среду переговоров в значительной мере учитывает позицию Дамаска. «Стороны указали на необходимость поддержки сирийских государственных институтов, расширения их контроля над сирийской территорией для прекращения присутствия вооруженных формирований и вмешательства извне во внутренние дела Сирии»,— говорится в тексте заявления, опубликованном государственными информагентствами двух стран. Но при этом подчеркивается, что политическое урегулирование сирийского кризиса «будет способствовать возвращению Сирии в ее арабское окружение».

То есть Эр-Рияд ничего не обещает, но открывает для Дамаска дверь в ЛАГ. В то же время саудовцы готовы к развитию кооперации на двусторонней основе.

Министры договорились, в частности, расширить сотрудничество по борьбе с наркотрафиком, что принципиально важно для Эр-Рияда, а также заняться возобновлением авиаперелетов между странами и оказания консульских услуг.

Арабские СМИ подчеркивают, что визит Фейсала Микдада в Джидду состоялся как раз накануне пятничного совещания ССАГПЗ. Возможно, что после прошедших переговоров Эр-Рияду будет что сказать тем, кто еще не уверен, стоит ли позволить Сирии вернуться в ЛАГ. Как отмечает The Middle East Eye, для возвращения в эту структуру нужно простое большинство голосов, и оно уже складывается в пользу Дамаска. Но все же, чтобы решения Лиги стали обязательными для каждой арабской страны, желательно добиться консенсуса по обсуждаемому вопросу.

Марианна Беленькая