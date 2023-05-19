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Коммерсантъ FM
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Заместитель спикера Палаты представителей США Грейвс: переговоры о потолке госдолга приостановлены

Переговоры президента США Джо Байдена с представителями Республиканской партии о повышении потолка госдолга приостановлены на неопределенный срок, заявил MarketWatch республиканец Гаррет Грейвс, заместитель спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти.

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Господин Грейвс считает, что действия Белого дома на переговорах «неразумны». Он подчеркнул, что сделка между администрацией и республиканцами в парламенте не является неизбежной.

Представитель Белого дома заявил изданию: «между партиями существуют реальные разногласия по бюджетным вопросам, и переговоры будут трудными. Команда президента упорно работает над разумным двухпартийным решением, которое может пройти через Палату представителей и Сенат».

В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении ведутся уже несколько месяцев. Министр финансов США Джанет Йеллен дважды предупреждала Конгресс США о рисках дефолта из-за достижения потолка госдолга 1 июня. Республиканцы, контролирующие Палату представителей, не хотят соглашаться на повышение потолка без бюджетных реформ.

В связи с ситуацией с госдолгом Джо Байден отменил поездки в Австралию и Папуа—Новую Гвинею. Как отмечает Politico, проблемы с госдолгом могут помешать и оказанию помощи Украине. Президент пообещал не допустить дефолт.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Не так страшен дефолт, как его малюют».

Эрдни Кагалтынов

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