Джо Байден пообещал не допустить дефолт в США

Президент США Джо Байден заявил, что ему удастся предотвратить дефолт и договориться с представителями Республиканской партии о повышении потолка госдолга. По его словам, переговоры о бюджете не прекращаются.

Джо Байден заверил, что продолжит переговоры о бюджете в ходе поездки на саммит G7. Он сообщил, что первая встреча группы представителей от каждой стороны переговоров уже прошла накануне вечером и вновь состоится в среду.

Президент отметил, что «переговоры с лидерами Конгресса продолжатся в предстоящие дни и будут идти до тех пор, пока мы не выработаем соглашение». Он пообещал провести конференцию по вопросу бюджета в предстоящее воскресенье, 21 мая, когда он вернется из поездки в Японию.

В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении ведутся уже несколько месяцев. Министр финансов США Джанет Йеллен дважды предупреждала Конгресс США о рисках дефолта из-за достижения потолка госдолга 1 июня. Республиканцы, контролирующие Палату представителей, не хотят соглашаться на повышение потолка без бюджетных реформ.

В связи с ситуацией с госдолгом Джо Байден отменил поездки в Австралию и Папуа—Новую Гвинею. Как отмечает Politico, проблемы с госдолгом могут помешать и оказанию помощи Украине.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Не так страшен дефолт, как его малюют».

Анастасия Ларина