Саммит Quad отменили после отказа Байдена от поездки в Австралию из-за ситуации с госдолгом США

Саммит четырехстороннего диалога по безопасности Quad (Австралия, Индия, США и Япония) в Сиднее отменили после того, как президент США Джо Байден отказался от планов посетить Австралию из-за ситуации с госдолгом США. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.

«Встреча Quad не состоится в Сиднее на следующей неделе»,— сказал господин Албанезе телеканалу ABC News. Он дополнил, что США попытаются организовать встречу Quad во время саммита G7 в Японии, так как лидеры четырех стран-членов диалога будут принимать в нем участие.

Накануне Белый дом сообщил, что Джо Байден отменил поездки в Австралию и Папуа – Новую Гвинию, запланированные ранее на этой неделе. Вместо этого господин Байден сразу вернется в США после саммита лидеров G7 в Хиросиме. Решение принято на фоне ситуации с лимитом госдолга США, достижение которого грозит дефолтом.

Подробнее о ситуации в американской экономике — в материале «Ъ» «Инвесторы пошли по потолку».

Олеся Павленко