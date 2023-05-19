Секретарь СНБО подтвердил присутствие Зеленского на саммите G7

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона подтвердил, что президент Владимир Зеленский будет лично участвовать в саммите G7 в Хиросиме. По его словам, на саммите будут приниматься очень важные решения, и поэтому физическое присутствие президента важно для отстаивания интересов Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Алексей Данилов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Кто бы сомневался, что наш президент там не будет присутствовать. Мы были уверены, что наш президент там, где нужно Украине, в любой точке мира обязательно будет находиться для того, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны»,— сказал Алексей Данилов.

Изначально предполагалось, что Владимир Зеленский выступит онлайн, поэтому в программу G7 добавили дополнительную сессию в воскресенье, 21 мая. Заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква говорил, что окончательно вопрос о формате, в котором выступит Владимир Зеленский на саммите, будет решен после «тщательной оценки ситуации на поле боя».

Председательствующая в G7 Япония называла приоритетом очередного саммита обсуждение военного конфликта на Украине и усиление санкционного режима в отношении России. Некоторые страны уже анонсировали принятие новых ограничений по итогу саммита — это США и Великобритания.

Анастасия Ларина