Великобритания назвала условие, при котором разморозит российские активы

Правительство Великобритании разблокирует замороженные в стране российские активы только в том случае, если Россия согласится выплатить Украине компенсации. Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании. Эти меры были обнародованы вместе с новыми санкциями.

«Министр иностранных дел также объявил, что в соответствии с нашими законами российские государственные активы, находящиеся под нашей юрисдикцией, останутся заблокированными до того момента, пока РФ не согласится оплатить ущерб, который она нанесла Украине»,— сообщили в британском МИДе.

По официальным данным британского правительства, с 24 февраля и до 20 октября 2022 года в Великобритании было заморожено 18,39 млрд фунтов российских активов ($20,95 млрд).

Ранее британский премьер Риши Сунак говорил, что королевство прорабатывает с международными партнерами юридический процесс, чтобы использовать замороженные российские активы для финансирования восстановления Украины.

Анастасия Ларина