СМИ: Зеленский приедет на саммит G7 в Японию

Президент Украины Владимир Зеленский примет личное участие в саммите стран G7 в японской Хиросиме, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники. Изначально предполагалось, что господин Зеленский выступит в онлайн-формате, из-за чего в программу лидеров G7 добавили дополнительную сессию в воскресенье, 21 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrizio Bensch , Reuters Фото: Fabrizio Bensch , Reuters

Саммит стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) стартовал сегодня, 19 мая, и продлится три дня. Приглашение посетить мероприятие также получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам. Председательствующая в G7 в этом году Япония называла приоритетами обсуждение конфликта на Украине. Планируется, что на саммите будет объявлено об очередном ужесточении антироссийских санкций — такие меры уже анонсировали США и Великобритания.

О ситуации на Украине читайте в материале «Ъ» «У мира глаза велики».

Лаура Кеффер