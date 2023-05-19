Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: Зеленский приедет на саммит G7 в Японию

Президент Украины Владимир Зеленский примет личное участие в саммите стран G7 в японской Хиросиме, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники. Изначально предполагалось, что господин Зеленский выступит в онлайн-формате, из-за чего в программу лидеров G7 добавили дополнительную сессию в воскресенье, 21 мая.

Фото: Fabrizio Bensch , Reuters

Фото: Fabrizio Bensch , Reuters

Саммит стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) стартовал сегодня, 19 мая, и продлится три дня. Приглашение посетить мероприятие также получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам. Председательствующая в G7 в этом году Япония называла приоритетами обсуждение конфликта на Украине. Планируется, что на саммите будет объявлено об очередном ужесточении антироссийских санкций — такие меры уже анонсировали США и Великобритания.

О ситуации на Украине читайте в материале «Ъ» «У мира глаза велики».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...