Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Японский премьер Кисида: Зеленский не приедет на саммит G7 в Хиросиме

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет лично посетить саммит G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада), который пройдет в японской Хиросиме с 19 по 21 мая. Украинский лидер примет участие в мероприятии в онлайн-формате, сообщил премьер Японии Фумио Кисида, передает The Guardian. Причины он не уточнил.

Предыдущая фотография

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Японский премьер лично пригласил Владимира Зеленского на саммит G7 во время своего визита в Киев в марте. Японские СМИ сообщали, что предложение было принято, однако формат был неизвестен. Заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква сегодня, 18 мая, сказал Kyodo, что окончательно вопрос решится после «тщательной оценки ситуации на поле боя».

Приглашение посетить саммит в Хиросиме помимо стран G7 уже получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам плюс страны, председательствующие в международных объединениях. Председательствующая в G7 в этом году Япония называла приоритетами своей работы обсуждение конфликта на Украине и усиление антироссийских санкций.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...