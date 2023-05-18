Пентагон утверждает, что поврежденный на Украине ЗРК Patriot починили и вернули в строй

Поврежденную на Украине систему ПВО Patriot починили и вернули в строй, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, в этом «некоторую помощь» оказали США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Patriot во время учений в Литве в 2017 году

Фото: Mindaugas Kulbis, File / AP Patriot во время учений в Литве в 2017 году

Фото: Mindaugas Kulbis, File / AP

«Одна система Patriot была повреждена, сейчас ее починили и полностью вернули к работе»,— сказала госпожа Сингх на брифинге, который транслировался в Twitter (цитата по «РИА Новости»). «Я думаю, США предоставили некоторую помощь в том, что касается починки Patriot»,— также сообщила представитель Пентагона, не уточнив, какую именно помощь.

16 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ударом «Кинжала» в Киеве был поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Позже эту информацию со ссылкой на представителя Вашингтона подтвердил CNN.

17 мая телеканал со ссылкой на источники заявил, что система получила минимальные повреждения и продолжает работу. Минобороны РФ в этот же день сообщило, что 16 мая были «полностью уничтожены» радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса ПВО Patriot в Киеве.

На Украине 21 апреля на боевое дежурство заступили две системы Patriot из США, а также из Германии и Нидерландов. Стоимость одной такой системы составляет примерно $1 млрд, каждой ракеты — $3–4 млн.

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Мария Федотова