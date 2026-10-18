Свыше 50 рейсов в Пулково задерживаются после атаки БПЛА на Ленобласть

«Сотрудники наземных служб и представители авиакомпаний обеспечивают восстановление расписания в кратчайшие сроки»,— указано в сообщении. Люди в ожидании вылета смогли разместиться в зале «Редмонд», а компания Балтика предоставила им 3 тыс. бутылок воды.