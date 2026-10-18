Свыше 50 рейсов в Пулково задерживаются после атаки БПЛА на Ленобласть
В петербургском аэропорту Пулково скорректировано расписание полетов после ночной атаки БПЛА. Свыше 50 рейсов задерживаются, 26 отменены. Еще 13 сели на запасных аэродромах, сообщила пресс-служба аэропорта.
«Сотрудники наземных служб и представители авиакомпаний обеспечивают восстановление расписания в кратчайшие сроки»,— указано в сообщении. Люди в ожидании вылета смогли разместиться в зале «Редмонд», а компания Балтика предоставила им 3 тыс. бутылок воды.
Прошедшей ночью силы ПВО сбили 135 беспилотников ВСУ в небе над Ленинградской областью. Пострадали 10 человек. СКР возбудил уголовное дело о теракте.