Минобороны заявило об уничтожении РЛС и 5 установок Patriot, США назвали ущерб минимальным

Министерство обороны России сообщило, что 16 мая были «полностью уничтожены» радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса ПВО Patriot в Киеве. Удар был нанесен гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Между тем неназванный представитель Пентагона сообщил AFP, что Patriot поврежден, но «в рабочем состоянии». При этом он уточнил, что ущерб «от неустановленного снаряда все еще оценивается».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gleb Garanich, Reuters Фото: Gleb Garanich, Reuters

«По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США»— говорится в сообщении Минобороны.

Ранее сегодня, 17 мая, CNN со ссылкой на источники сообщил, что комплекс Patriot получил минимальные повреждения в результате российского удара. По информации источников, один из основных элементов — радиолокационный компонент — не поврежден. Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат утверждал, что с Patriot «все в порядке», он «в рабочем состоянии».

Минобороны России вчера, 16 мая, сообщило о ночном ударе по зенитно-ракетному комплексу Patriot производства США в Киеве. При этом в Генштабе ВСУ заявляли, что над Киевом были сбиты все шесть «Кинжалов» при помощи украинской ПВО.

На Украине есть две системы Patriot: одна была получена от США, вторая — от Германии и Нидерландов. Их дежурство началось 21 апреля. Какой из комплексов подвергся удару со стороны России — не известно. Стоимость одной такой системы составляет порядка $1 млрд, каждая ракета для нее стоит порядка $3–4 млн.

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Лусине Баласян