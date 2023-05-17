CNN: комплекс Patriot получил минимальные повреждения при российском ударе

Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что система противовоздушной обороны Patriot продолжает находиться на боевом дежурстве. Вчера Минобороны России сообщило о поражении этой системы ПВО ракетами «Кинжал». По данным источников CNN, система получила минимальные повреждения и продолжает работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Установка Patriot выставлена у Форт-Силл, штат Оклахома

Фото: Sean Murphy / AP Установка Patriot выставлена у Форт-Силл, штат Оклахома

Фото: Sean Murphy / AP

«Не волнуйтесь, с Patriot все в порядке. Она в рабочем состоянии»,— заявил представитель украинских ВВС в интервью AFP.

Как утверждают источники CNN, повреждение системы ПВО Patriot после российской ракетной атаки минимальное — для ее проверки США отправили инспектора. По данным телеканала, система функционирует: радиолокационный компонент, один из основных элементов, не был поврежден, поэтому ПВО не нужно будет вывозить из Украины для ремонта.

16 мая Минобороны России сообщило, что во время ночного удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в Киеве была уничтожена система ПВО Patriot производства США. Вчера украинские военные отказались комментировать это заявление.

На Украине есть две системы Patriot: одна была получена от США, вторая — от Германии и Нидерландов. Их дежурство началось 21 апреля. Какой из комплексов подвергся удару со стороны России — не известно. Стоимость одной такой системы составляет порядка $1 млрд, каждая ракета для нее стоит порядка $3-4 млн.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина