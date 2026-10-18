Число пострадавших при атаке БПЛА в Ленинградской области выросло до 10
Количество пострадавших при ночной атаке беспилотников ВСУ на Ленинградскую область выросло до 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по здравоохранению Ленинградской области.
Госпитализированы семеро. Среди них — две женщины и пятеро детей. «У всех относительно удовлетворительное состояние»,— сообщили в региональном комздраве.
В ночь на 18 октября силы ПВО сбили 135 беспилотников. Во Всеволожске обломки БПЛА упали на жилой дом, после чего в нем началось возгорание. Находившиеся там женщина и трое детей отравились угарным газом из-за пожара. СКР возбудил уголовное дело о теракте.