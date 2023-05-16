CNN подтвердил повреждение ПВО Patriot во время ночного обстрела Киева

Американская система противовоздушной обороны Patriot получила повреждения при обстреле Киева в ночь на 16 мая. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на официального представителя США. Ранее об этом заявило Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gleb Garanich, Reuters Фото: Gleb Garanich, Reuters

По словам чиновника, власти США пока устанавливают, какие повреждения получила система ПВО Patriot. От степени повреждений будет зависеть дальнейшая судьба установки: либо придется полностью свернуть ее, либо будет достаточно отремонтировать ее вместе с украинскими силами.

16 мая Минобороны России сообщило, что система ПВО Patriot производства США была поражена при ударе ракетами «Кинжал». При этом российские военные говорили об уничтожении установки. Украинские военные отказались комментировать это заявление. «Мы не можем комментировать это. Мы воздержимся от комментариев по поводу российских источников»,— заявил представитель ВВС Украины Сергей Игнат.

Официальные лица Украины, напротив, заявили о перехвате шести российских гиперзвуковых ракет, в том числе ракеты «Кинжал». Источник госагентств ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» в Минобороны говорил, что информация о сбитой армией Украины ракете «Кинжал» — «вброс» и «попытка выдать желаемое за действительное».

Сейчас на Украине действуют две системы Patriot: одна была получена от США, вторая — от Германии и Нидерландов. Дежурство ПВО Patriot началось на Украине 21 апреля.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина