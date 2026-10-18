Новак: на экспорт пойдут только излишки российских нефтепродуктов
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что поставки российских нефтепродуктов за рубеж будут осуществляться только за счет излишков, не востребованных на внутреннем рынке. Об этом он сообщил в интервью ИС «Вести».
По словам господина Новака, производственные мощности российских нефтеперерабатывающих заводов по выпуску дизельного топлива примерно вдвое превышают внутренний спрос, который составляет около 3,5–4 млн т ежемесячно. Ранее сопоставимые объемы топлива дополнительно направлялись на экспорт. Сейчас, после завершения ремонтных работ на НПЗ, наблюдается формирование профицита топлива на российском рынке.
«Для нас приоритет — поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, это не обсуждается, — подчеркнул вице-премьер. — Только излишки могут поставляться на экспортные рынки». Господин Новак уточнил, что ограничения экспорта дизеля в сентябре вводились с целью обеспечения внутреннего рынка и компенсации объемов на период ремонтных работ. Однако ситуация стабилизировалась, что позволило 10 октября частично снять ограничительные меры и возобновить экспортные поставки.
Вице-премьер также сообщил о возможности поставок дизельного топлива на рынок США. Этот экспортный канал открыт благодаря договоренностям на уровне президентов двух стран. «Сейчас есть возможность в соответствии с договоренностями направлять в том числе в США», — отметил он.