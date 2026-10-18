Новак: на экспорт пойдут только излишки российских нефтепродуктов

«Для нас приоритет — поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, это не обсуждается, — подчеркнул вице-премьер. — Только излишки могут поставляться на экспортные рынки». Господин Новак уточнил, что ограничения экспорта дизеля в сентябре вводились с целью обеспечения внутреннего рынка и компенсации объемов на период ремонтных работ. Однако ситуация стабилизировалась, что позволило 10 октября частично снять ограничительные меры и возобновить экспортные поставки.