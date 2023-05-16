Шойгу: мы не запускаем столько «Кинжалов», сколько ВСУ сбивают в заявлениях

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что данные киевских властей о перехваченных их системами ПВО российских гиперзвуковых ракетах «Кинжал» не соответствуют действительности. В этот вторник, 16 мая, киевские власти заявили, что за ночь сбили шесть «Кинжалов».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем количество этих "украинских перехватов", а кто там действительно управляет американскими комплексами, еще большой вопрос, в три раза больше, чем мы пускаем»,— сказал глава оборонного ведомства «РИА Новости».

Характеристики ракеты «Кинжал» в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года озвучил президент Владимир Путин: скорость в 10 раз выше скорости звука, дальность — свыше 2 тыс. км, маневрирование на всех участках траектории. Первое боевое применение ракеты состоялось в ходе проведения военной операции на Украине.

Господин Шойгу добавил, что ВСУ также «все время ошибаются с типом ракет, потому и не попадают». Вместе с тем сегодня, 16 мая, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ударом «Кинжала» в Киеве был поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Позднее информацию со ссылкой на представителя Вашингтона подтвердил CNN.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба