С тульским правосудием разобрались в Москве

Сначала были приобретены два участка на берегу моря в Мысхако площадью 0,1 га, на которых в 2015 году был построен особняк площадью 325 кв. м, который был оформлен на мать-пенсионерку судьи в отставке. Это, кстати, спровоцировало скандал и судебное разбирательство с местными жителями, которые были недовольны «сдвигом» границ, перекрытием дорог и т. д.