С тульским правосудием разобрались в Москве
У бывшего председателя областного суда конфискованы коррупционные активы
Как стало известно “Ъ”, судья в отставке Игорь Пыленко обжаловал решение Симоновского райсуда Москвы об обращении по иску Генпрокуратуры в доход государства многомиллионного имущества его семьи. По версии надзора, возглавлявший сначала райсуды в Новороссийске, а затем пошедший на повышение в председатели Тульского облсуда Игорь Пыленко оформлял в обход действующих запретов дома, нежилые помещения, автомобили и земельные участки на своих родственников и доверенных лиц. Инициатором антикоррупционного иска выступил лично председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
Согласно информации базы данных, в четверг, 15 октября, Мосгорсуд зарегистрировал жалобу на решение Симоновского райсуда, по которому имущество на десятки миллионов рублей экс-председателя Тульского облсуда Игоря Пыленко и его жены Людмилы было обращено в доход государства. Помимо супругов, жалоба подана от имени их несовершеннолетних детей, а также Рената Магомедова, Эдгара Магомедова и Казбека Мусаева, которых суд посчитал доверенными лицами семьи бывшего судьи.
Как сообщал “Ъ”, антикоррупционный иск к Игорю Пыленко инициировал летом этого года лично председатель Верховного суда России Игорь Краснов. На тот момент Игорь Пыленко уже давно числился судьей в отставке. Он служил в судебной системе с 1984 года, пройдя путь от стажера до судьи горсуда Кисловодска, с 1998 по 2007 год возглавлял Ленинский и Октябрьский суды Новороссийска, а позже, до 2012 года,— Тульский областной суд. После добровольной отставки, которой предшествовал ряд скандалов, он вернулся в Новороссийск, где возглавил кафедру судопроизводства в морской академии.
Проверки показали, что в бытность судьей Игорь Пыленко активно занимался бизнесом, привлекая для этого и своих близких родственников. Свой капитал он начал сколачивать, как выяснили надзорные органы и суд, еще в 2004 году.
«При исполнении функций по отправлению правосудия указанные обязанности в полном объеме не соблюдал, запреты и ограничения игнорировал… имея не предусмотренные законом доходы, Пыленко И. П. использовал их для приобретения объектов недвижимости и дорогостоящих транспортных средств»,— сказано в решении суда. Отдельно отмечено, что номинальные владельцы, на которых оформлялось имущество, «не имели финансовой возможности приобретать регистрируемое на них имущество», а нужны они были только для «обхода требований закона по декларированию».
Сначала были приобретены два участка на берегу моря в Мысхако площадью 0,1 га, на которых в 2015 году был построен особняк площадью 325 кв. м, который был оформлен на мать-пенсионерку судьи в отставке. Это, кстати, спровоцировало скандал и судебное разбирательство с местными жителями, которые были недовольны «сдвигом» границ, перекрытием дорог и т. д.
В сентябре 2005 года «с помощью ничтожной сделки» Игорь Пыленко купил у находившегося под его юрисдикцией как главы Октябрьского суда Новороссийска АО «Новороссийское морское пароходство» нежилое помещение площадью 166 кв. м. Для управления им, как установил суд, супруга председателя Людмила срочно зарегистрировалась в качестве ИП. Основным видом деятельности значилась аренда собственной недвижимости, хотя она «опыта ведения бизнеса никогда не имела».
Спустя три года «указанный актив продан в четыре раза дороже» — за 25 млн руб. Средства от реализации недвижимости позволили сформировать первоначальный капитал и приобрести еще пять помещений в торговом центре «Кутузовский», за счет сдачи которых в аренду он получил уже 62,3 млн руб. «Всего на членов семьи Пыленко И. П. оформил не менее 15 объектов недвижимого имущества»,— сообщалось в обнародованном в Симоновском райсуде иске заместителя генпрокурора России.
В рамках разбирательства в суде были проведены беседа, одно заседание по существу, а уже 1 октября суд удовлетворил практически все требования прокуратуры, обратив в доход государства около двух десятков объектов недвижимости, ряд транспортных средств, включая премиальных «китайцев» Zeekr 9x, Hongqi H9, а также туристический мотоцикл ВМW R1200RТ.
Также суд постановил взыскать денежные средства «солидарно с Пыленко Игоря Павловича, Пыленко Людмилы Георгиевны как имущество, полученное коррупционным путем» — за те упомянутые в иске прокуратуры объекты, которые ранее были уже перепроданы.
Стоит отметить, что, согласно решению суда, ответчики хоть и были извещены о дате разбирательства, на заседание в суд первой инстанции не явились. Однако в кратчайшие сроки решение обжаловали. Дата рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции Мосгорсуда пока не назначена.