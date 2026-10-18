В Иране назначили нового министра обороны
Иранский парламент утвердил Мехрдада Ахлаки на посту министра обороны
Новым министром обороны Ирана стал Мехрдад Ахлаки Кетабчи. За его кандидатуру проголосовали 237 из 277 депутатов Меджлиса (парламента), сообщает агентство IRNA.
На этом посту господин Кетабчи сменил временного главу ведомства Маджида Ибн аль-Резу. Предыдущий министр обороны Ирана Азиз Насирзаде погиб в один из первых дней американо-израильской военной операции.
Мехрдад Ахлаки Кетабчи работал в оборонной промышленности и занимал руководящие должности в аэрокосмическом и ракетном секторах. Среди прочего, возглавлял промышленную группу Shahid Bakeri, которая разрабатывает баллистические ракеты.