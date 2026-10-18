Минобороны РФ сообщило об уничтожении семи ракет «Фламинго» и 1 256 БПЛА

По данным ведомства, российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали объекты транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины. Также были поражены склад военно-технического имущества, цеха сборки и площадки хранения и запуска дальнобойных БПЛА.